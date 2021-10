Cruise party Drugs Case: NCB को नहीं मिली कोई ड्रग्स, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा

पिछले दिनों मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर पड़ी एनसीबी की रेड पर बड़ा दावा सामने आया है. महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि बीजेपी के नेता इस रेड का हिस्सा थे. नवाब मलिक ने इस रेड को फेक बताया है.

नवाब मलिक ने उठाए NCB की क्रूज रेड पर सवाल

एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जहां उन्होंने दावा किया कि लग्जरी क्रूज लाइनर पर पड़ी एनसीबी की रेड फेक थी. इस रेड में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे. आर्यन खान अभी एनसीबी की कस्टडी में हैं.

नवाब मलिक ने कहा- क्रूज लाइनर से किसी भी तरह की ड्रग्स को बरामद नहीं किया गया था. एनसीबी का इस केस में गिरफ्तार गए लोगों को सिर्फ फंसाने का मकसद था. नवाब मलिक ने क्रूज पर पड़ी रेड में बीजेपी की संलिप्ता की ओर इशारा किया है. उनका आरोप है कि बीजेपी के नेता इस रेड का हिस्सा थे.

Here you go pic.twitter.com/Xm8gtYFUjg