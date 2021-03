फैन ने शाहरुख खान से पूछा उनके अंडरवियर का रंग, एक्टर ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स से लगातार टच में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर #AskSRK सेशन ऑर्गनाइज किया जिसमें उन्होंने अपने फैन्स को मौका दिया कि वो अपने पसंदीदा सितारे से बात कर सकें और सवाल पूछ सकें. शाहरुख से इस चैट में ढेरों लोगों ने बात की और किंग खान ने अपने फैन्स के सवालों के मजेदार जवाब भी दिए.

सवालों के इसी क्रम में एक फैन ने शाहरुख खान से उनके अंडरवियर का रंग पूछ लिया. फैन ने लिखा, "सर आपके अंडरवियर का कलर कौन सा है?" किंग खान ने अपने इस फैन को ऐसा करारा जवाब दिया कि बाद में इस सोशल मीडिया यूजर ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया. शाहरुख ने अपने फैन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "मैं ये AskSRK सेशन्स सिर्फ इस तरह के क्लासी और एजुकेटेड सवालों के लिए करता हूं."

बता दें कि शाहरुख खान एक फैमिली मैन के तौर पर जाने जाते हैं और वह काम के साथ-साथ अपने परिवार को भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं. शाहरुख अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमेशा अपने परिवार को वक्त देते हैं और वह अपने बच्चों के साथ किसी दोस्त की तरह ही रहना पसंद करते हैं. बात करें उनके वर्क फ्रंट की तो किंग खान जल्द ही अपनी फिल्म पठान से कमबैक करने जा रहे हैं.

I only do these #asksrk for such classy and educated questions. https://t.co/QEq9AIbXZ7