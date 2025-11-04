scorecardresearch
 

'जब हड्डियों को चूसते हुए शाहरुख खान ने खाया मटन', डायरेक्टर ने सुनाया किस्सा

शाहरुख खान की फिल्म रईस ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था. इसमें शाहरुख का डॉन वाला अवतार देखने को मिला था. अब इस फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने मूवी से जुड़ा किस्सा सुनाया है.

शाहरुख खान पर बोले राहुल ढोलकिया (Photo: X/@rahuldholakia)
शाहरुख खान पर बोले राहुल ढोलकिया (Photo: X/@rahuldholakia)

साल 2017 में आई शाहरुख खान की हिट फिल्म 'रईस' को राहुल ढोलकिया ने डायरेक्ट किया था. अब डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे शाहरुख खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाते हुए उनसे कई सवाल पूछे थे. इसके अलावा एक्टर ने उन्हें कई सीन में सरप्राइज किया था.

दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में राहुल ढोलकिया ने बताया कि फिल्म के एक सीन में वह चाहते थे कि शाहरुख खान मटन खाएं. हालांकि उनकी टीम ने ये मना कर दिया, लेकिन शाहरुख ने वही किया जो डायरेक्टर चाहते थे.

शाहरुख खान ने डायरेक्टर को किया हैरान
फिल्म रईस के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा, 'शाहरुख ने मुझे हर सीन में ही सरप्राइज किया. एक सीन में जीशान अय्यूब के साथ बैठकर शाहरुख को मटन खाना था. लेकिन उनकी (SRK) टीम ने हमसे कहा कि वे मटन नहीं खाएंगे, उनका खाना ओबेरॉय किचन से आएगा. इसके बाद मैंने सब मंगा लिया.'

राहुल ने आगे कहा, 'लेकिन सीन तब तक नहीं होता, जब तक वो मटन नहीं खाते, जिस तरह से उन्हें खाना था. क्योंकि सीन की डिमांड थी, शाहरुख उसमे मियां भाई थे. मैं घर से मटन बनवाकर लाया था, हड्डियों के साथ. हालांकि ओबेरॉय होटल से चिकन भी मंगवा लिया था.'

शाहरुख ने टीम की बात नहीं मानी
डायरेक्टर ने बताया, 'मैंने उन्हें सीन और कैरेक्टर का बताया और कहा कि आपको मटन ही खाना है. इसके जवाब में शाहरुख ने कहा, 'हां, तो मैं मटन ही खाउंगा. ये ठीक है. तुम मटन रखवा दो और मेरी टीम को मत बताना.' इसके बाद उन्होंने मियां भाई की तरह ही मटन खाया, हड्डियों को चूसते हुए और ये सीन एक दम नैचुरल था.'
 
फिल्म रईस के बारे में
बता दें कि फिल्म रईस में शाहरुख खान के अपोजिट पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान लीड रोल में थीं. इसके अलावा इसमें जीशान अय्यूब भी दिखाई दिए थे. इस फिल्म ने क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था. वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान 2026 में फिल्म किंग में नजर आएंगे. जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, और अनिल कपूर जैसे कई सितारे हैं. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं.

