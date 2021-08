दोस्तों के साथ सामने आईं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अनसीन फोटोज

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर वापस आए हैं. लाइमलाइट से दूर रहने वाले आर्यन, सोशल मीडिया पर भी कम ही नजर आते हैं. हालांकि स्टार किड होने के नाते आर्यन खान की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी और बढ़िया है. अब आर्यन खान की कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं.

सामने आईं आर्यन की तस्वीरें

इन तस्वीरों में आर्यन खान के फैन पेज ने शेयर किया है. एक फोटो में आर्यन को उनके दोस्तों के साथ देखा जा सकता है. वहीं दूसरी फोटो में वह एक फैन और उनके परिवार के साथ पोज कर रहे हैं. आर्यन और दोस्तों को देखकर लगता है कि वह किसी रेस्टोरेंट में हैं. वहीं दूसरी फोटो देखकर लगता है कि आर्यन फैन के साथ पार्किंग लॉट में हैं.

बता दें कि आर्यन खान, शाहरुख खान और गौरी खान के बड़े बेटे हैं. आर्यन ने हाल ही में साउथ कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है. वह फिल्मों की पढ़ाई कर रहे थे. वहीं आर्यन खान की छोटी बहन सुहाना खान, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग और फिल्मों की पढ़ाई कर रही हैं.

एक्टर नहीं बनना चाहते आर्यन खान

शाहरुख खान ने अमेरिकी होस्ट डेविड लेटरमैन के शो My Next Guest Needs No Introduction में बेटे आर्यन के बारे में बात की थी. शाहरुख ने बताया था कि आर्यन एक्टर बनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्हें फिल्में बनाने में दिलचस्पी है. शाहरुख ने कहा था, 'वह अच्छा दिखता है, लंबा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे एक्टर बनने वाली बात है और यह बात वह भी मानता है. लेकिन वह एक अच्छा लेखक है.'

शाहरुख ने आगे कहा, 'वह मेरे पास आया और उसने मुझे कहा- 'मुझे नहीं लगता मैं एक्टिंग करना चाहता हूं.' उसकी दिक्कत जो थी वो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल और ईमानदार है. उसने कहा- 'मेरी तुलना हमेशा आपसे की जाएगी. तो अगर मैं अच्छा करूंगा तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मेरे पास स्किल्स हैं, बल्कि लोग कहेंगे कि वह तो शाहरुख खान का बेटा है, अच्छा तो करेगा ही. यह उसके खून में है. और जब मैं बुरा करूंगा तो लोग कहेंगे- देखो इसके पिता ने इतना अच्छा काम किया और यह क्या कर रहा है. मैं ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहता.'