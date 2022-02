जब Shah Rukh khan ने Kapil Sharma से कहा- मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला होता, तो वहां भी आने की हिम्मत करते?

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स पर आए उनके स्टैंडअप कॉमेडी स्पेशल में अपनी लाइफ की कई अनसुनी कहानियों को शेयर किया था. इनमें एक किस्सा वो भी शामिल था जब कपिल शर्मा बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के घर पार्टी में बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गए थे.

जब आधी रात शाहरुख के घर पहुंचे कपिल

उस दौरान रात के तीन बजे थे. शराब के नशे में कपिल शर्मा किंग खान के घर पार्टी अटेंड करने पहुंच गए थे. कॉमेडी स्पेशल में इस किस्से को बताते हुए कपिल ने बताया कि मेरा कजिन शाहरुख खान के घर मन्नत जाना चाहता था. ये सुन शराब के नशे में मैं शाहरुख खान संग अपने रिलेशन को बताने लगा फिर मैंने कजिन से कहा चलो उनके घर चलते हैं.



कपिल ने कहा- हम वहां गए, पार्टी चल रही थी. दरवाजे खुले थे तो मैंने अपनी पॉपुलैरिटी को फायदा उठाने का फैसला किया. मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी अंदर ले लो. सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा चेहरा देखा और मुझे अंदर जाने दिया. उसे लगा मुझे भी पार्टी में बुलाया गया है. जब मैं अंदर गया तो लगा गलत कर दी. किसी के घर बिना बुलाए जाना सही नहीं. मैंने वहां से निकलने की सोची. तभी शाहरुख खान की मैनेजर आई और मुझे अंदर ले गईं. मैं शॉर्ट्स और Skechers में था.

the way Kapil Sharma appreciates Shah Rukh Khan everytime, everywhere >>

now in his first stand up special (his life journey and confessions) on netflix #IAmNotDoneYet. he mentioned SRK's name 10+ times. pic.twitter.com/Il5J9mvLBr