पूरी हुई फैन्स की मुराद, शाहरुख खान ने 'छैय्या छैय्या' पर किया जबरदस्त डांस, फैंस बोले- King

2 नवंबर का दिन शाहरुख खान के फैंस के लिये बेहद खास रहा. बॉलीवुड बादशाह ने 57वें जन्मदिन पर अपने फैंस की हर मुराद पूरी की. शाहरुख ने पहले मन्नत के बाहर आकर फैंस के साथ सेल्फी ली. इसके बाद पठान का टीजर आउट करके हर किसी को सरप्राइज कर दिया. यही नहीं, शाहरुख खान ने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान 'छैय्या छैय्या' पर डांस भी किया. शाहरुख खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

शाहरुख खान ने किया डांस

शाहरुख खान हिंदी सिनेमा की वो हस्ती हैं, जिनके दुनियाभर में करोड़ों चाहने वाले हैं. सेलेब्स हों या आम जनता लोगों के दिलों में शाहरुख की क्या जगह है, ये शायद ही किसी को बताने की जरुरत है. इसलिये शाहरुख खान भी कभी अपने फैंस को निराश करना पसंद नहीं करते. बादशाह के बर्थडे पर मुंबई में एक इवेंट रखा गया था. #SRKDAY पर शाहरुख खान ने फैंस की डिमांड पर आइकॉनिक सॉन्ग 'छैय्या छैय्या' पर जबरदस्त डांस किया.

WHAT A MOMENT TO BE HERE❤️#SRKDAY pic.twitter.com/J8ESq8nEXe