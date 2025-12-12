'सड़क छाप लैंग्वेज', पाकिस्तानी एक्टर को नहीं पसंद आई आर्यन खान की सीरीज, कही ये बात

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस साल बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया है. नेटफ्लिक्स पर आई उनकी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को काफी प्यार मिला. इस सीरीज और इसके किरदारों के खूब चर्चे हुए और ये आते ही सुपरहिट हो गई थी. दर्शकों को इसकी स्टोरीटेलिंग, परफॉरमेंस और मुंबई की चकाचौंध वाली फिल्म इंडस्ट्री पर तंज बहुत पसंद आए. लेकिन शाहरुख खान की 'डॉन 2' के एक्टर अली खान इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए.

अली को नहीं पसंद आया आर्यन का शो

ब्रिटिश-पाकिस्तानी एक्टर अली खान ने हाल ही में ARY पॉडकास्ट पर कहा, 'हाल ही में मैंने आर्यन का काम देखा द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में. मुझे बहुत अजीब लगा. एक तो फैमिली के साथ आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज इतनी अजीब है. और उस लैंग्वेज की कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी. जिस लेवल के लोग दिखाए जा रहे हैं, क्या वो सच में ऐसी सड़क छाप भाषा इस्तेमाल करते हैं?'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे कभी-कभी लगता है कि आईबॉल्स के लिए, रेटिंग्स के लिए इस तरह के सोचे-समझे फैसले लिए जाते हैं. वही बात कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं. और अगर गाली देनी भी है तो क्लोज-अप की तरह होनी चाहिए ना, जब जरूरत हो तभी बोलो, तभी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. अगर हर जुमले में वो आ रही है तो क्रिंज लगता है, बोरियत हो जाती है.'

पाकिस्तानी रैपर के भारतीय झंडा लहराने को बताया सही

एक्टर अली खान ने इसी बातचीत में पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम की तारीफ की. तलहा ने नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय झंडा लहराया था, जिसपर विवाद खड़ा हुआ. तारीफ करते हुए अली ने सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने देश में बैन होने के बावजूद फिल्म 'सरदार जी 3' बनाने का फैसला किया और उसे पूरा भी किया था.

ARY पॉडकास्ट में अली खान ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच तल्ख रिश्तों के बावजूद इंसानी रिश्तों की बात की. तलहा के भारतीय झंडा लहराने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छा किया.' अपना उदाहरण देते हुए अली बोले, 'मैं जब भारत जाता हूं और ये शो चल रहा होता है, लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं. कोई ये नहीं कहता कि इसे जूता मारो क्योंकि ये पाकिस्तानी शो कर रहा है. इतना सारा प्यार मिलता है.'

उन्होंने इसे सच्चे पाकिस्तानी का असली जज्बा बताया. फिर दिलजीत दोसांझ का उदाहरण देते हुए कहा, 'उन्होंने फिल्म की, उन्होंने इसे माना. मुकरा तो नहीं गया. फिल्म तो भारत में रिलीज भी नहीं हुई, सोचो कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा उन्हें.'

अली खान को पिछली बार काजोल की पॉपुलर सीरीज 'ट्रायल' के सीजन 2 में देखा गया था. अली इस शो में वकील विशाल चौबे का रोल निभाते हैं. शो के पहले और दूसरे दोनों ही सीजन में उन्हें खूब पसंद किया गया था. भारतीय फिल्मों और सीरीज के अलावा अली खान, पाकिस्तानी टीवी और सिनेमा का भी अहम हिस्सा हैं.

