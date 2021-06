शराब की होम डिलीवरी शबाना आजमी को पड़ी महंगी, मुंबई पुलिस से की एक्शन की मांग

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने गुरुवार को पोस्ट के जरिए एक शराब डिलीवरी ऐप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इस बात की डिटेल में एक्ट्रेस ने जानकारी दी है. साथ ही शराब की डिलीवरी करने वाली कंपनी का भी नाम बताया है. शबाना आजमी का कहना है कि लिविंग लिक्विड्ज नाम से एक कंपनी ने उन्हें धोखा दिया. दरअसल, एक्ट्रेस ने कुछ अल्कोहल ऑर्डर की थी जो आजतक उनके हाथ आई ही नहीं और पैसे पूरे दिए गए.

शबाना का ट्वीट वायरल

शबाना आजमी ने ट्वीट कर लिखा, "सावधान, मैं इन लोगों द्वारा ठगी गई हूं. कंपनी का नाम है लिविंग लिक्विड्ज. मैंने इन्हें पूरा पैसा चुकाया गया, लेकिन मेरे पास ऑर्डर आया ही नहीं. साथ ही इन्होंने मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया." शबाना आजमी ने बैंक डिटेल्स के साथ यह भी बताया है कि उन्होंने कैसे इस कंपनी को पे किया है. एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि आखिर उन्होंने कितनी कीमत उन्हें ट्रांसफर की थी. शबाना ने इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई है.

BEWARE I have been cheated by them. #Living Liquidz I paid upfront and when the ordered item didnt turn up they stopped picking up my calls! I paid Account no.919171984427 IFSC- PYTM0123456 Name living liquidz Paytm payment bank

फैन्स कर रहे रिएक्ट

इससे पहले भी कई सेलेब्स ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से फैन्स को दी थी. इस लिस्ट में अक्षय खन्ना, नरगिस फाखरी और करण सिंह ग्रोवर का नाम शामिल है. शबाना के इस ट्वीट को देखकर फैन्स उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव दे रहा है.

शबाना आजमी ने एक और ट्वीट शेयर कर लिखा, "लिविंग लिक्विड्ज के मालिक को ट्रेस कर लिया गया है. पाया गया है कि जिन लोगों ने यह काम मेरे साथ किया वह फ्रॉड थे और उनका लिविंग लिक्विड्ज से कोई लेना-देना नहीं था. मुंबई पुलिस और साइबर क्राइम से मैं गुजारिश करती हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई की जानी चाहिए जो गलत तरीके से बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं."

Finally traced the owners of @living_liquidz & it turns out that the people who cheated me are fraudsters who have nothing to do with Living Liquidz! I urge @mumbaipolice and @cybercrime to take action to stop these crooks from using names of legitimate businesses & scamming us https://t.co/AUobsRg0on