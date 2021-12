Neeraj Chopra-Harnaaz Sandhu की हुई तुलना, मीम्स बनाने वाले को लोगों ने जमकर लताड़ा

पंजाब की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता को जीतकर देश का सिर ऊंचा कर दिया है. हरनाज 21 सालों के बाद मिस यूनिवर्स के ताज को भारत वापस लेकर आई हैं. लेकिन महिलाओं के तरक्की करने के बावजूद कुछ सेक्सिस्ट लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं. ट्विटर पर एक ऐसे ही मीम पेज ने हरनाज की जीत की तुलना ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके नीरज चोपड़ा से कर दी है.

मीम पेज ने की हरनाज-नीरज की तुलना

मीम पेज ने हरनाज और नीरज की तस्वीरों को शेयर किया है. तस्वीर में नीरज चोपड़ा भारत की जर्सी पहने और अपना गोल्ड मेडल हाथ में लिये खड़े हैं. वहीं दूसरी तरफ हरनाज कौर संधू अपने 'इंडिया' वाले सैश को डाले स्विमवियर में खड़ी हैं. मीम पेज ने इसे पोस्ट को कैप्शन दिया, ''लड़के कैसे सोचते हैं कि वो अपने देश को गर्व महसूस करवा सकते हैं और लड़कियां कैसे सोचती हैं.''

- How boys think they can make their country proud



- How Girls think they can make their country proud pic.twitter.com/zjqqZYzmBl — Lakshman (@Rebel_notout) December 13, 2021

ट्विटर यूजर्स ने जमकर लताड़ा

इस मीम पेज ने अपने पोस्ट को शेयर कर तो दिया, लेकिन फिर इसे ट्विटर यूजर्स से खरी-खरी भी सुननी पड़ी. मीम पेज को जमकर लताड़ा गया. एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट के जवाब में लिखा, 'तुम तो दोनों ही नहीं कर सकते.'' एक अन्य यूजर ने लिखा, ''क्या तुमने भारत या फिर अपने माता-पिता को ही गर्व महसूस करनवाने के लिए कुछ किया है?'' एक और यूजर ने लिखा, ''असली मर्द अपने देश को ऐसे गर्व महसूस करवाते हैं. और इनसिक्योर लड़के सोशल मीडिया पर ऐसे अटेंशन मांगते हैं.''

Not about likes but it really sucks pic.twitter.com/PNAfq7uvkT — Hermione Granger (@overthinker_29) December 13, 2021

well you can't do both — KIM KOKILA JIMIN'S WIFE (100%) (@iamfineOT7) December 13, 2021

Did u do anything to make India or even ur parents proud ? — Abhi⁷👨‍❤️‍💋‍👨 || NEY DAY (@Abhisiktapabo) December 13, 2021

How many girls break yr heart,

Plz tell honestly — Hitman™ (@tm_hitman) December 13, 2021

When you think the first tweet is dumb and then you read the second one. pic.twitter.com/bCtQ12SKpp — sadbot (@fussyphus) December 14, 2021

How a real men How an insecure

think they can man seek

make their attention on

country proud social media https://t.co/YMzKT5Fv1s pic.twitter.com/rYpli4ugLe — Witty (@prettywittyy) December 14, 2021

21 साल बाद हरनाज ने जीत ताज

हरनाज कौर संधू की बात करें तो उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीत देशभर में अपनी पहचान बना ली है. हर तरफ हरनाज के ही चर्चे हो रहे हैं. 21 साल की हरनाज कौर संधू भारत वापस आ गई हैं. भारत वापसी पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था. जल्द ही उन्हें दो पंजाबी फिल्मों में भी देखा जाने वाला है. हरनाज से पहले एक्ट्रेस लारा दत्ता ने साल 2000 में मिस यूनिवर्स का ताज अपना नाम किया था.