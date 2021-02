Gangubai Kathiawadi Teaser: मैं गंगूबाई... 'कुंवारी आपने छोड़ा नहीं, श्रीमती किसी ने बनाया नहीं'

एक्ट्रेस आलिया भट्ट स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में आलिया भट्ट का दमदार अवतार देखने को मिल रहा है. इस फिल्म में आलिया काफी अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं. फिल्म के लिए आलिया ने अपने हाव-भाव और टोन पर काफी मेहनत की है ये टीजर में साफ दिखाई दे रहा है.



क्या है टीजर में?

1 मिनट 31 सेकंड के टीजर वीडियो में आलिया भट्ट पूरी तरह छाई हुई हैं. ट्रेलर की शुरुआत वॉइस ओवर से होती है. इसमें कहा गया- कहते हैं कि कमाठीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगू रहती है. टीजर में आलिया भट्ट की एंट्री भी जबरदस्त अंदाज में होती है. वो कहती हैं- गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी. फिल्म में आलिया का जेस्चर भी काफी अपीलिंग है. गंगूबाई के रोल के लिए जो हिम्मत, ताकत, गुस्सा और निडरता चाहिए वो सब आलिया के तेवर में साफ नजर आया.

आलिया के दमदार संवाद

टीजर में आलिया ने एक से बढ़कर एक डायलॉग बोले हैं. इज्जत से जीने का किसी से डरने का नहीं, न पुलिस से न एमएलए से ने मंत्री से किसी के बाप नहीं डरने का, जमीन पर बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई, कुंवारी आपने छोड़ा नहीं, श्रीमती किसी ने बनाया नहीं जैसे डायलॉग आलिया ने दमदार तरीके से बोले हैं. आलिया काफी एक्सप्रेसिव नजर आईं.

यहां देखें टीजर...

She rose in power and embraced life in her own way. Celebrating this art of a woman and the man who promises, yet another stem-winding story of #GangubaiKathiawadi. Teaser out now: https://t.co/Hpka7MQVWX

See you in cinemas on 30th July.@aliaa08 #SanjayLeelaBhansali @prerna982