कैंसर से जंग तो जीत ली लेकिन एक्शन सीन नहीं कर पाएंगे संजय दत्त!

एक्टर संजय दत्त ने जब से कैंसर पर जीत हासिल की है, सभी फैन्स खुशी से झूम रहे हैं और उन्हें फिल्म में एक्टिंग करते देखने के लिए बेताब हैं. अब संजय ने कैंसर को जरूर हरा दिया है, लेकिन उनकी फिटनेस अभी इतनी बेहतर नहीं है कि वे फिल्म में हर तरह का सीन कर सकें. बताया जा रहा है कि संजय दत्त इस सयम एक्शन सीन्स ज्यादा नहीं कर सकते हैं. इस वजह से फिल्मों में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं.

संजय दत्त की फिल्म में होंगे बदलाव

एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज और KFG2 में कई बदलाव किए जाएंगे. पहले दोनों ही फिल्मों में सजंय दत्त के दमदार एक्शन सीन्स थे. उन सीन्स को करने के लिए उनकी फिटनेस का बेहतर होना जरूरी था. लेकिन अब जब ऐसा नहीं है, तो फिल्म में कुछ जरूरी बदलाव किए सा सकते हैं. KGF2 में संजय दत्त संग काम कर रहे यश ने ने कहा है- संजय की सेहत सबसे पहले आती है. हम उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे. अब जब वे ठीक हैं, हम उनकी सेहत के हिसाब से ही काम करेंगे. बताया जा रहा है कि यश के कहने पर ही KFG2 के मेकर्स फिल्म के कुछ सीन्स में बदलाव कर सकते हैं.

