'मुझसे एक्टिंग होती ही नहीं', सलमान खान ने दिया बयान, वीडियो देख फैंस हैरान

सलमान खान को लेकर कई लोगों की अलग-अलग सोच नजर आती है. मगर जब बात आती है स्क्रीन पर रोने की, तो कहा जाता है कि सलमान से बेहतर कोई नहीं रोता. ऐसे कई मौके देखे गए जब सलमान ने बड़े पर्दे पर अपनी रोने की एक्टिंग से अच्छे-अच्छों को रुला दिया. लेकिन लगता है कि खुद एक्टर इस बात से सहमत नहीं हैं.

सलमान खान को क्यों हुआ अपनी एक्टिंग पर शक?

पिछले दिनों सलमान खान जेद्दा, साऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे थे, जहां वो हॉलीवुड के कई बड़े सितारों से मिले. इस दौरान उन्होंने एक सेगमेंट में अपने फिल्मी करियर और लाइफस्टाइल पर भी बात की. लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसा भी बयान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है.

फिल्म फेस्टिवल में सलमान ने कहा, 'इस जेनरेशन से भी एक्टिंग चली गई है. तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत जबरदस्त एक्टर हूं. मुझसे कुछ भी करवा लो, लेकिन एक्टिंग नहीं करवा सकते. वो मुझसे होती ही नहीं. जैसा दिल में फील आता है, वैसा ही कर देता हूं. बस यही बात है. कभी-कभी जब मैं रोता हूं, तो मुझे लगता है कि तुम लोग मुझ पर हंसते हो.'

सलमान के बयान पर फैंस का रिएक्शन

वीडियो में सलमान की बातों से वहां मौजूद फैंस सहमत नहीं दिखे. उन्होंने तुरंत एक्टर की रोने वाली बात को नकारा और कहा कि हम भी आपके साथ ही रोते हैं. सलमान के इस क्लिप पर उनके फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं, 'कसम से, जब सलमान रोते हैं, तो आप भी उनके साथ रोने लगते हैं.'

वहीं कई लोगों ने सलमान की कुछ फिल्मों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को रुलाया. फैंस 'बजरंगी भाईजान' का जिक्र करते नजर आए, जिसमें सलमान की एक्टिंग ने सभी को हैरान किया था. एक यूजर ने सलमान को जैसे वो हैं, वैसे ही रहने की सलाह दी.

मालूम हो कि सलमान की पिछली फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन अब वो जल्द 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे, जिसे अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर चुके हैं. कुछ दिनों पहले ही इसकी शूटिंग भी खत्म हुई है. फिल्म में सलमान संग चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी, जो सुपरस्टार के साथ पहली बार काम कर रही हैं.

