Salman Khan को हुआ डेंगू, कैंसल हुई शूटिंग, करण जौहर ने संभाली 'बिग बॉस' की कमान

सलमान खान की हेल्थ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सलमान खान को डेंगू हो गया है. कहा जा रहा है कि पिछले चार-पांच दिन से सलमान खान की तबीयत खराब चल रही है. डेंगू होने की वजह से उनकी फिल्म और शो की सारी शूटिंग बंद कर दी गई हैं.

सलमान खान को हुआ डेंगू

फैंस ये जानकर अपसेट होंगे कि सलमान खान को डेंगू हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान पिछले दो हफ्ते से 'किसी का भाई, किसी की जान' फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे थे. इस दौरान उन्हें डेंगू होने का पता चला. सलमान की हेल्थ को देखते हुए फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है. यही वजह है कि सलमान खान 'वीकेंड का वार' भी होस्ट नहीं करेंगे.

करण जौहर होस्ट करेंगे बिग बॉस

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस की पहचान सलमान खान से है. अगर सलमान खान इसके होस्ट ना हों, तो शायद ही इसे कोई इतनी शिद्दत से देखना पसंद करेगा. मगर अपकमिंग वीकेंड का वार आपको सलमान खान के बिना ही गुजरना होगा. क्योंकि सलमान खान को डेंगू हो गया है. इसलिए 'वीकेंड का वार' करण जौहर होस्ट करने जा रहे हैं. शो का प्रोमो भी आ गया है जिसमें करण जौहर कंटेस्टेंट की क्लास लगाते दिख रहे हैं.

बिग बॉस से पहले करण जौहर बिग बॉस ओटीटी भी होस्ट कर चुके हैं. करण जौहर ने अपने अंदाज से बिग बॉस ओटीटी को हिट बना दिया है. पर टीवी के दर्शकों को शो में सलमान खान को देखने की आदत है. ऐसे में करण जौहर को वीकेंड का वार की कमान मिलना बड़ी जिम्मेदारी है. लेटेस्ट प्रोमो में करण जौहर गोरी नागौरी को डांटते हुए देखे जा रहे हैं. प्रोमो देख कर लग रहा है कि वो फैंस को सलमान खान की कमी नहीं खलने देंगे.

सलमान खान को डेंगू हुआ है. ये जानने के बाद उनके फैंस काफी दुखी नजर आ रहे हैं. बाकी हम सब यही दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द से ठीक होकर वीकेंड का वार होस्ट करें. Get Well Soon Salman Khan!

रिपोर्ट- Nirali Kanabar