Da-Bangg Tour में Salman Khan ने किया परफॉर्म, लगी लाखों फैंस की भीड़, Video

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने 'दबंग' टूर को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. सलमान खान अपने टूर के लिए रियाद गए हुए हैं. ऐसे में उनके साथ आयुष शर्मा और अन्य सितारे टूर में शामिल हुए हैं. शुक्रवार को सलमान खान और अन्य स्टार्स ने 'दबंग' टूर में रियाद और सउदी अरेबिया में परफॉर्म किया था. अब इस शो की कुछ झलक सोशल माीडया पर वायरल हो गई हैं.

सलमान को देखने आए लाखों फैंस

सोशल मीडिया पर 'दबंग' टूर से कई वीडियो और फोटो वायरल हो रही हैं. इनमें सलमान खान और आयुष शर्मा स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सलमान के शो को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे. सलमान खान को इस म्यूजिकल टूर के दौरान स्टेज पर डांस करते देखा गया. फैंस ने सलमान खान के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते नहीं थक रहे हैं.

In ending bhaijn salman Khan promised to Riyadh ppl and fans I am coming next year Inshallah...this statement by megastar salman Khan and also given beautiful msg to Indian ppl who working here...so salman Khan will again in Riyadh next year sure.. #SalmanKhanInSaudiArabia pic.twitter.com/AUKMCu28lt December 11, 2021

ليلة ما هي زي أي ليلة ❤️

عشناها مع نجم بوليوود سلمان خان ونجوم DA-BANGG .. بأغانيهم واستعراضاتهم اللي أذهلت كل الموجودين في #بوليفارد_بلس😍🕺 #موسم_الرياضpic.twitter.com/5aYfyjGthg — بوليفارد رياض سيتي | BLVD RUH CITY (@BlvdRuhCity) December 10, 2021

आयुष शर्मा ने भी किया परफॉर्म

सलमान खान के अलावा उनके जीजा और एक्टर आयुष शर्मा ने भी स्टेज पर अपनी परफॉरमेंस से फैंस का मनोरंजन किया था. उन्होंने अपने कई गानों पर डांस किया. बताया जा रहा है कि पहले आयुष शर्मा को फैंस के बीच से स्टेज तक पहुंचना था लेकिन फैंस की भीड़ ने उनके लिए बनाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया था. इसके बाद आखिरी समय में आयुष की बैकस्टेज से एंट्री करवाई गई.

Bhai On Full Swag 😎💥

THE MEGASTARDOM IN #SaudiArabia 🙋🏻‍♂️😍 The Crowd 🔥🔥#AayushSharma It's your Time Brother Give Your 200% And Success Is Yours ❤😇



#SalmanKhanInSaudiArabia pic.twitter.com/zqE0XWx2EZ — Rahul Meena (@BeingRahulMeena) December 11, 2021

Such a charming personality that attracts everyone towards him 🔥#SalmanKhanInSaudiArabia pic.twitter.com/MIWIXHvsT7 — 💜 (@kthalvi) December 11, 2021

No one can match the stardom of megastar #Salmankhan #SalmanKhanInSaudiArabia pic.twitter.com/CKvye8VUUe — Traveller Man #ANTIM 26th NOV (@TravellerMan5) December 11, 2021

अंतिम में साथ दिखे थे सलमान-आयुष

सलमान खान और आयुष शर्मा को साथ में फिल्म 'अंतिमः द फाइल ट्रुथ' में देखा गया था. यह आयुष शर्मा की दूसरी फिल्म थी. ये पहला मौका था जब आयुष शर्मा और सलमान खान साथ में पर्दे पर नजर आए. महेश मांजरेकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 26 नवंबर को रिलीज हुई थी. आयुष और सलमान को इसके लिए काफी सराहना मिली थी.