बर्थडे पर Salman Khan के दीदार को तरसे फैंस, बेकाबू होती भीड़ पर पुलिस ने बरसाए डंडे, देखें Video

बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान आज अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जन्मदिन पर अपने चहेते सलमान खान की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर उनके चाहने वालों की भारी भीड़ जमा होती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. सलमान के घर के बाहर भीड़ की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस को लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ा.

भीड़ पर लाठीचार्ज

स्टारडम हो तो ऐसा! सलमान खान के घर के बाहर जुटी भीड़ को देखकर तो आप भी ऐसा ही कहेंगे. है ना? लेकिन इस भीड़ और उसकी चाहत ने मुंबई की पुलिस को मुश्किल में डाल दिया. सलमान के चाहने वाले उनके दीदार के लिए इतने बेसब्र हो गए कि अपनी लाइन से ही बेकाबू हो गए. गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इक्ट्ठा हुए फैंस का उमड़ा हुजूम, पुलिस को इतना मजबूर कर गया कि उन्हें संभालने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा.

लाठीचार्ज का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खड़े सलमान खान के फैंस बेकाबू होते दिख रहे हैं. उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. वीडियो में पुलिस के लाठी चार्ज के बाद जैसे भगदड़ की मच गई, लोग इधर-उधर भागते हुए नजर आए.

#WATCH | Mumbai: Police lathi-charge crowd gathered outside Salman Khan's residence Galaxy apartments on his birthday. pic.twitter.com/zrB8pyaguv