सलमान खान ने माना- मैंने गलतियां की हैं लेकिन सॉरी कहा, फिर दोहराया नहीं

सलमान खान हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक्टर कबीर बेदी संग लाइव आए. कबीर बेदी ने आटोबायोग्राफी Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor के बारे में सलमान खान से बात की. इस दौरान दबंग खान ने अपनी जिंदगी में की गई गलतियों पर बात की.

सलमान बोले- अपनी गलतियों पर माफी मांगी है

लाइव चैट के दौरान कबीर बेदी अपनी गलतियों के बारे में बात करते हैं. जिसके बाद सलमान खान कहते हैं- ये सबसे मुश्किल चीज है. अपनी गलतियों को कुबूल करना. हर कोई इससे इंकार करता है. मैं भी उन्हीं में से एक हूं. मैंने हमेशा कहा था- ये मैंने नहीं किया. लेकिन अगर आपने कहा हां, मैंने ये गलती की है और मैंने इसे इस तरह से सुधारने की कोशिश की है. ऐसा कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए.

सलमान खान कहते हैं- ऐसा भी समय रहा है जब मैंने गलतियां की. मैं आया और मैंने सॉरी कहा. गलतियां होती हैं लेकिन उसी गलती को फिर से दोहराना सही नहीं है. सलमान खान ने ईमानदारी के बारे में बोलते हुए कहा- जब आप एक किताब लिखते हैं तो ऐसा करते वक्त अपनी आत्मा को झांकना सबसे हिम्मत वाली बात होती है. जब आप लिखते हैं जहन में आता है ये लिखूं कि नहीं. तब आप ये सोचकर चलते हो कि आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है. दूसरों के साथ ईमानदार रहना है. मैं सच लिखने वाला हूं जो भी मेरे साथ हुआ.

कबीर बेदी इन दिनों अपनी बायोग्राफी के चलते सुर्खियों में हैं. इसमें कबीर बेदी ने अपनी शादी और रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है. कबीर बेदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार हैं. उनके नाम कई हिट फिल्में हैं. कबीर बेदी ने टीवी पर भी काम किया है.