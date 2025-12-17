'पैरालाइज हो सकता था...' सैफ अली खान ने बताया उस रात का डर, जब हुआ था हमला

कुछ महीने पहले सैफ अली खान पर उन्हीं के घर में हुए हमले ने सबको चौंका दिया था. हिंसक झड़प में एक्टर को रीढ़ और गर्दन पर गंभीर चोटें आई थीं. हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन उनपर अज्ञात बदमाश ने चाकू से कई वार किए थे. सैफ ने माना कि वो खुद भी इस हमले से डर गए थे. इस हादसे को लेकर एक्टर ने अब अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं. सैफ ने बताया कि उन्हें लगा था कि वो कभी बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे.

सैफ ने याद किया डरावना हादसा

सैफ ने इस चाकू से हुए हमले और उससे उबरने के डरावने अनुभव को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वो उस वक्त कितने डर गए थे लेकिन अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाए थे. उस इंसीडेंट में उन्हें लकवा भी हो सकता था.

सैफ ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में कहा- मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत और धन्य मानता हूं कि मैं इससे बच पाया, क्योंकि मामला बहुत करीब था. मेरी स्पाइनल कॉर्ड को हल्की चोट लगी थी, जिससे लकवा भी हो सकता था. कुछ समय के लिए मुझे अपने पैर में कोई एहसास नहीं हो रहा था. जिंदगी भर बिस्तर पर पड़े रहने या पैरालाइज हो जाने का ख्याल बहुत डरावना है और आज भी डराता है. इसलिए मैं बस इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि मैं स्वस्थ हूं.

कई बार बाल-बाल बची जिंदगी

सैफ ने आगे कहा कि वो हमेशा अपनी जिंदगी को एक सौभाग्य मानते आए हैं और इस घटना ने उस सोच को और मजबूत कर दिया. वो बोले- मैं हमेशा से मानता हूं कि हर दिन एक तोहफा है. शायद इस घटना ने उस एहसास को और गहरा कर दिया है. कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरी नौ जिंदगियां हैं. हालांकि, हो सकता है मैं कल ही चला जाऊं और लोग कहें कि अभी तो नौ जिंदगियों की बात कर रहे थे. लेकिन सच ये है कि मैं कई बार बहुत करीब से बचा हूं.

सैफ ने बताया था- उस रात क्या हुआ था?

इससे पहले, ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो टू मच में भी सैफ उस रात की पूरी घटना का जिक्र कर चुके हैं. उन्होंने कहा था- करीना उस रात बाहर थीं. मैं बच्चों- तैमूर और जेह के साथ मूवी देखकर करीब दो बजे सोया था. करीना के आने के बाद थोड़ी बात हुई और फिर हम सो गए. तभी मेड ने आकर कहा कि- 'जेह के कमरे में कोई है, उसके हाथ में चाकू है और वो पैसे मांग रहा है.'

सैफ ने बताया कि ये सुनते ही वो तुरंत बिस्तर से उठे और अंधेरे में जेह के कमरे में घुस गए. उन्होंने आगे कहा- मैंने देखा कि एक आदमी चाकू लेकर उसके बेड के पास खड़ा था. मैंने अपनी ट्रेनिंग याद करते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी पीठ पर जोरदार वार हुआ. तब तक सब लोग बाहर आ चुके थे. हमारी हेल्प गीता ने उस आदमी को मुझसे दूर धकेला. उस वक्त उसने मेरी जान बचाई, क्योंकि वो मुझे कई जगह काट चुका था. बाद में हमने उसे एक कमरे में बंद कर दिया.

