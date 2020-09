हॉरर कॉमेडी 'भूत पुलिस' लेकर आ रहे हैं सैफ-अर्जुन, पहली बार करेंगे स्क्रीन शेयर

लॉकडाउन में फ‍िल्मों की शूट‍िंग और रिलीज पर ब्रेक के बाद अब कई अपकमिंग फिल्मों की अनाउंसमेंट शुरू हो गई है. अक्षय कुमार, अभ‍िषेक बच्चन समेत कई स्टार्स के फिल्मों के साथ ही अब सैफ अली खान की आने वाली मूवी का ऐलान भी कर दिया गया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पोस्ट शेयर कर सैफ अली खान की हॉरर कॉमेडी भूत पुलिस की खबर दी है.

फिल्म में सैफ अली खान के साथ अर्जुन कपूर इस हॉरर कॉमेडी में उनका साथ देंगे. तरण ने ट्वीट किया- 'ऑफिश‍ियल! सैफ अली खान, अर्जुन कपूर हॉरर कॉमेडी भूत पुलिस में...दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे...पवन कृपलानी द्वारा डायरेक्टेड...रमेश तौरानी और अक्षय पुरी द्वारा प्रोड्यूस...2020 के एंड में शूट‍िंग शुरू...' इस फिल्म में सैफ और अर्जुन के अलावा फातिमा सना शेख भी नजर आएंगी. तीनों को एक साथ एक स्क्रीन पर हॉरर और कॉमेडी पेश करते देखना मजेदार होगा.

IT'S OFFICIAL... #SaifAliKhan and #ArjunKapoor in horror-comedy #BhootPolice... The duo will share screen space for the first time... Directed by Pavan Kirpalani... Produced by Ramesh Taurani and Akshai Puri... Filming begins 2020-end. pic.twitter.com/AQOVgmJ2se