3 दिसंबर रिलीज नहीं होगा RRR का ट्रेलर, इस वजह से हुआ पोस्टपोन

अजय देवगन, राम चरण, जूनियर एनटीआर और आलिया भट्ट स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म के रिलीज की डेट अनाउंस की जा चुकी है, 7 जनवरी 2022 को फिल्म थिएटर पर रिलीज की जाएगी. वहीं फिल्म का ट्रेलर 3 दिसंबर को रिलीज होना था, जिसे अब होल्ड कर दिया गया है.

ऑफिसियल पेज की पोस्टपोंड होने की अनाउंसमेंट

फिल्म के ट्रेलर से जुड़े लेटेस्ट अपटेड को लेकर RRR के ऑफिसियल ट्विटर पेज पर पोस्ट किया गया है. इस ट्वीट पर लिखा गया है कि अनअपेक्षित माहौल की वजह से 3 दिसंबर को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च नहीं किया जाएगा. हम जल्द ही इसके नए डेट की अनाउंसमेंट करेंगे. इस ट्वीट के बाद कई फैंस ने अपनी निराशा जाहिर की और साथ ही अपडेट करते रहने की भी रिक्वेस्ट कर डाली.

Due to unforeseen circumstances we aren’t releasing the #RRRTrailer on December 3rd.



We will announce the new date very soon.