'RRR' की आंधी, 'द कश्मीर फाइल्स' का कोहराम, दोनों फिल्मों की कमाई में इजाफा

कोरोना जब-जब थमता है बॉक्स ऑफिस पर धमाल देखने को मिलता है. ऐसा ही एक बार और देखने को मिल रहा है. कोरोना की तीसरी लहर थमते ही बॉक्स ऑफिस की चकाचौंध वापस लौट आई. बॉलीवुड फिल्मों के अलावा साउथ और फॉरेन मूवीज भी कमाल कर रही हैं. बल्कि साउथ की फिल्मों का तो अलग ही दबदबा दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. पहले पुष्पा ने कमाल किया और अब RRR मूवी भी अपना रंग दिखा रही है. लेकिन इस मूवी को कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स से कड़ी टक्कर मिल रही है. आइये जानते हैं दोनों फिल्मों की कमाई में कितना उछाल आया है.

RRR की आंधी

साउथ फिल्म आर आर आर ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म के हिंदी वर्जन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुकाबले फिल्म ने पहले दिन 20.07 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 23.75 करोड़ की कमाई कर ली है. यानी की हिंदी ऑडियंस से फिल्म को पूरा सपोर्ट मिल रहा है. फिल्म की कमाई में पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है.

#RRR *HINDI* RRRoars on Day 2... Glowing word of mouth has come into play... Multiplexes witness BIG GAINS on Day 2... Single screens ROCKING... Expect BIGGERRR GROWTH on Day 3, should hit ₹ 70+ cr weekend... Fri 20.07 cr, Sat 23.75 cr. Total: ₹ 43.82 cr. #India biz. pic.twitter.com/y6BFnDKwtm

द कश्मीर फाइल्स का कमबैक

तरण आदर्श के ट्वीट की मानें तो द कश्मीर फाइल्स का जलवा बरकरार है. RRR की आंधी से विवेक अग्निहोत्री की ये मूवी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है. फिल्म की कमाई में 16वें दिन भी इजाफा देखने को मिला है. इसका मतलब की फिल्म को अभी भी अच्छी ऑडियंस मिल रही है. RRR की ओपनिंग डे पर यानी शुक्रवार को फिल्म ने 4.50 करोड़ कमाए थे. लेकिन शनिवार को फिल्म की कमाई में करीब ढाई से तीन करोड़ का इजाफा देखने को मिला है. ये एक अच्छा संकेत है.

#TheKashmirFiles is back in the running on [third] Sat, despite a strong opponent [#RRR]... Excellent growth... Will cross ₹ 225 cr on [third] Sun [Day 17]... Will comfortably cross ₹ 250 cr in coming days... [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat 7.25 cr. Total: ₹ 219.08 cr. #India biz. pic.twitter.com/utF6b23pac