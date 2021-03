आलिया की RRR में कौन बनेगा राम? सामने आया राम चरण तेजा का लुक

ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली के निर्देशक एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म आरआरआर से साउथ के सुपरस्टार राम चरण तेजा का लुक रिलीज किया है. राम चरण तेजा के बर्थडे पर उनका पोस्टर रिलीज किया गया है. फिल्म में तेजा भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे और आलिया भट्ट इस फिल्म में सीता का रोल प्ले करती दिखाई पड़ेंगी.

तेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "बहादुरी, गौरव और प्रतिष्ठा. एक शख्स जो इस सब को परिभाषित करेगा. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये किरदार निभाने को मिला." पोस्टर में तेजा बढ़े बालों और दाड़ी-मूछों के साथ मस्कुलर अंदाज में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सन्यासियों वाला वेश ले रखा है और तीर-धनुष के साथ नजर आ रहे हैं.

Bravery, honour and integrity.

A man who defined it all!

