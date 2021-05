पेट्स को टहलाने निकलते हैं हमारे प्यारे सेलेब्स, उनका वेस्ट कौन उठाता है? रोहित रॉय का तंज

कोरोना वायरस महामारी की वजह से मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में शहरभर में शूटिंग बंद हैं. हालांकि कुछ सेलेब्रिटीज ऐसे हैं जो अपने पेट्स को वॉक करवाने निकल रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर स्पॉट किए जा रहे हैं. अब एक्टर रोहित रॉय ने इन सेलेब्स को लेकर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए हैं.

पेट्स को वॉक करवाने जा रहे सेलेब्स

रोहित रॉय ने एक ट्वीट के जरिए पेट्स को वॉक करवाने वाले सेलेब्स पर तंज कसा है. रोहित रॉय ने लिखा, 'अपने पेट्स को वॉक करवाने निकले हमारे सभी प्यारे सेलेब्रिटीज अपने पेट्स के साथ इतने परफेक्ट कूल और क्लासी लुक में नजर आते हैं. मैंने उन्हें कभी हाथ में प्लास्टिक बैग लेकर जाते नहीं देखा. सोचता हूं कि आखिर जब उनके ये बेबी फ्रेश हो जाते होंगे तो उनका वेस्ट कौन उठाता होगा?'

All our dear celebs seeing ‘walking their pets’ look sooooo cool n classy in their perfect ‘walk the pet’ attire... never seen any of them carrying a plastic bag though 🤔 wonder who picks up the shit once their babies are done?!? 🤫