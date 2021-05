...जब शाहरुख खान ने किया अपने टीचर को परेशान, पूरे दिन बिना जूतों के रहे

शाहरुख खान पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसका नाम The Inner World Of Shah Rukh Khan था. इस डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा-सा क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहरुख खान अपनी यादों को ताजा करने अपने स्कूल गए हैं और वहां लोगों से मिलते दिख रहे हैं. साथ ही वह बता रहे हैं कि किस बिल्डिंग में वह पढ़ा करते थे.

शाहरुख खान