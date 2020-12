किसानों के समर्थन में आए रितेश देशमुख, कहा- उनकी बदौलत आज खाना खा रहे

कृषि बिल के ख‍िलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. पंजाब-हर‍ियाणा के कई किसान यूनियन हल्ला बोल कर रहे हैं. देश में जोर-शोर से चल रहे किसान आंदोलन पर सेलेब्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच तो इस मामले पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है. कई सेलेब्स ने किसान आंदोलन का भरपूर समर्थन किया है. अब इस लिस्ट में रितेश देशमुख का नाम भी जुड़ गया है.

रितेश देशमुख ने किसान भाईयों के प्रति समर्थन का हाथ बढ़ाया है. उन्होंने ट्व‍ीट किया- 'अगर आप आज अन्न खा रहे हैं तो उसके लिए किसान को धन्यवाद दें. मैं हमारे देश के हर किसान के साथ एकजुटता से खड़ा हूं. #JaiKisaan'. रितेश का यह ट्व‍ीट सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने उनकी तारीफ में कहा- 'बराबर बोले भाऊ'. यूजर्स ने रितेश के इस कदम की सराहना की है.

If you eat today, thank a farmer.



I stand in solidarity with every farmer in our country. #JaiKisaan