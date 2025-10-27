scorecardresearch
 

कैसे हुआ था ऋषभ शेट्टी का 'कांतारा चैप्टर 1' में मेकअप, डबल रोल में पहचान नहीं पाए फैंस

फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' के लीड एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी फिल्म में एक नहीं बल्कि डबल रोल में दिखाई दिए थे. इस बात का खुलासा तब हुआ जब मेकर्स की तरफ से इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो शेयर किया गया.

ऋषभ शेट्टी ने फैंस को किया हैरान (Photo:Instagram/@hombalefilms)
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गई है. फैंस ने इस फिल्म पर जमकर प्यार लुटाया. इसके साथ ही इस फिल्म को बनाने में मेकर्स ने काफी पसीना बहाया है. 'कांतारा चैप्टर 1' के लीड एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी का हालिया रिलीज हुए वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है. क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में एक नहीं बल्कि डबल रोल निभाया है.

ऋषभ शेट्टी ने फैंस को किया हैरान
जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में डबल रोल निभाया है. सभी को उनके पहले किरदार के बारे में तो पता था लेकिन दूसरे रोल के बारे में अब मेकर्स ने खुलासा किया है. फैंस ये देख काफी हैरान हुए कि सिनेमाघरों में वो फिल्म देखने के दौरान ऋषभ को पहचान ही नहीं पाए. 

वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषभ ने अपने इस रोल में ढलने के लिए गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया था. मेकर्स ने अब इसी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषभ शेट्टी, मायकारा के रोल के लिए अपना मेकअप करवा रहे हैं. उन्हें इस लुक में ढलने के लिए करीब 6-7 घंटे का समय लगा.  

लोगों ने की मेकअप टीम की तारीफ 
वहीं ऋषभ शेट्टी  के इस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को देख कई लोगों ने कमेंट किया है. इसके अलावा उनकी मेकअप टीम की जमकर तारीफ की है. उन्होंने ऋषभ को मेकअप से इस तरह बदला कि कोई पहचान ही नहीं पाया. एक यूजर ने तो कमेंट में कह दिया, 'मैंने थिएटर में इस फिल्म को तीन बार देखा, लेकिन कभी पहचान ही नहीं पाया.'

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना?
बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने अब तक करीब 815 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ इस साल की सबसे बड़ी फिल्म छावा की कमाई को तोड़ दिया है.

---- समाप्त ----
