बॉलीवुड एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच एक्टर की मौत के तीन महीने बाद तक जारी है. बिहार और मुंबई पुलिस के हफ्तों तक तफ्तीश करने के बाद अब देश की तीन सबसे बड़ी जांच एजेंसियां एक्टर की मौत के पीछे की वजह और साजिशों का सच तलाशने की कोशिश में लगी हुई है.

सुशांत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक्टर की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को ड्रग प्रोक्योर करने के केस में गिरफ्तार किया था. रिया और शोविक पिछले दो हफ्तों से न्यायिक हिरासत में हैं. एक तरफ जहां सुशांत के सपोर्ट में लंबे वक्त तक न्याय के लिए आवाज उठाई जाती रही और अब भी उठाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ अब बॉलीवुड में एक खेमा ऐसा भी तैयार हुआ है जो रिया की रिहाई की मांग कर रहा है.

दिग्गज फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा, "प्लीज कोई मुझे बताइए. आखिर किस वजह से रिया चक्रवर्ती इतने वक्त से हिरासत में हैं? और वो अब तक हिरासत में क्यों है?" इसी मामले थप्पड़ और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके अनुभव सिन्हा ने लिखा, "वो लड़की पिछले एक महीने से जेल में है? क्या सच में दोस्तों?"

Please remind me. What is @Tweet2Rhea in custody for exactly? And why is she still in custody?