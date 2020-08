रिया के इंटरव्यू के बाद अंकिता का रिएक्शन- परिवार के साथ खड़ी रहूंगी

सुशांत सिंह राजपूत मामले में आजतक ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कर कई राज से पर्दा उठा दिया है. रिया ने इंटरव्यू में कई ऐसी बातें बताई हैं जो शायद इससे पहले कभी सामने नहीं आई थी. उस केस का वो पहलू अब सामने आया है जो शायद अभी तक दिखाया नहीं जा रहा था.

रिया के इंटरव्यू पर अंकिता का रिएक्शन

अब सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इस इंटरव्यू पर रिएक्ट किया है. उन्होंने एक बार फिर रिया के दावों को गलत बता दिया है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब तक सुशांत उनके साथ थे, उन्हें डिप्रेशन की कोई समस्या नहीं थी. अंकिता ने ट्विटर पर एक नोट शेयर किया है. उस नोट में उन्होंने रिया की हर दलील को गलत बताया है. वे लिखती हैं- सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सुशांत संग 23 फरवरी 2016 तक थी. उस दौरान उन्हें डिप्रेशन की कोई समस्या नहीं थी. उन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट तक से मुलाकात नहीं की थी. वे बिल्कुल फिट थे.

ब्रेक अप के बाद सुशांत संग बातचीत?

अंकिता ने ये भी बताया कि ब्रेकअप के बाद वे सुशांत से कभी नहीं मिली थीं और ना ही किसी तरह के टच में थीं. वे लिखती हैं- मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा है कि अलग होने के बाद मैं और सुशांत एक दूसरे के टच में थे. जब मैं मणिकर्णिका की शूटिंग कर रही थी, तब मेरे दोस्त ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया था, उस पोस्टर पर सुशांत ने कमेंट किया था. मैं रिया के उस आरोप को गलत मानती हूं जिसमे वे कह रही हैं कि मैंने सुशांत से फोन पर बात की थी.

