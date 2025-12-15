अमिताभ के राजनीतिक करियर ने तोड़ा रेखा की शादी का सपना! करीबी दोस्त का शॉकिंग दावा

रेखा और अमिताभ बच्चन की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म 'सिलसिला' और बादी कई फिल्मों में बहुत लाजवाब थी. ये दोनों ऑफ-स्क्रीन भी काफी करीब माने जाते थे. हाल ही में एक इंटरव्यू में, डिजाइनर बीना रमानी ने उनके रिलेशनशिप पर बात की. बीना रेखा की अच्छी दोस्त हुआ करती थीं. उन्होंने दावा किया कि कैसे रेखा चाहती थीं कि अमिताभ बच्चन पब्लिकली उनके साथ अपने रिश्ते को स्वीकार कर लें.

हालांकि, उस समय अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी. बीना ने दावा किया कि अमिताभ का राजनीतिक करियर ही वो कारण था जिसने उन्हें रेखा के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से रोक दिया.

रेखा को थी अमिताभ से प्यार की आस?

बीना ने एएनआई से बात की और रेखा के बचपन को याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे रेखा अपने सुपरस्टार पिता जेमिनी गणेशन के साथ अपने उलझे हुए रिश्ते से जूझ रही थीं. क्योंकि वो शादी के बिना पैदा हुई थीं. बीना ने कहा- रेखा बहुत अच्छी दोस्त थीं. वो बचकानी थीं. वो प्योर हैं. अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नासमझ कदम उठाए, तो वो मासूमियत की वजह से थे.

'वो अपने बचपन के जाल में फंसी हुई थीं. मां और पिता के बीच, उन्हें प्यार की लालसा रही होगी, जो उन्हें पूरी तरह से मिल नहीं पाया. और फिर बहुत कम उम्र में 13-14 साल की उम्र में, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने सही मायने में बचपन का आनंद नहीं लिया.'

गहरा था अमिताभ-रेखा का रिश्ता?

अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते के बारे में बात करते हुए, बीना ने कहा- जब मैं उनसे मिली, तो उनकी पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन के इर्द-गिर्द घूमती थी. जब पूछा गया कि क्या रेखा पूरी तरह से उनसे प्यार करती थीं, तो बीना ने जवाब दिया- हां, वो मानती थीं कि वो आत्मा से उन्हीं की हैं. और वो मानती थीं कि अमिताभ भी आत्मा से उन्हीं के हैं. उनके बीच एक अलग तरह का कम्यूनिकेशन था. ये बातें हो सकती हैं.

पावरफुल शख्स से शादी करना चाहती थीं रेखा

जब पूछा गया कि अमिताभ से प्यार करने के बावजूद रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी क्यों की, तो बीना ने जवाब दिया- मैंने ही उनकी मुलाकात मुकेश से करवाई थी. उन्होंने आगे कहा- अमिताभ राजनीति में शामिल हो गए थे, और रेखा मुझसे मिलने न्यूयॉर्क आई थीं. वो मुश्किल दौर से गुजर रही थीं क्योंकि अमिताभ अब एक पब्लिक फिगर बन गए थे, और शायद उन्होंने रेखा से कह दिया होगा कि उनके रिश्ते का अब कोई भविष्य नहीं है. उनका रिश्ता खत्म होना ही था.

'तब वो किसी अच्छे और पावरफुल इंसान से शादी करने की इच्छुक थीं. उस समय उनके मेरे भाई गुलु से शादी करने की बात चल रही थी, जिनकी प्लेबॉय की छवि थी, और वो बहुत बड़ी जिंदगी जीते थे. बात नहीं बनी और वो न्यूयॉर्क में मेरे साथ ही रहीं.'

गुलु लालवानी ब्रिटिश व्यवसायी हैं जो बिनाटोन (Binatone) के संस्थापक और अध्यक्ष थे. रेखा ने मार्च 1990 में दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की. हालांकि, उनकी शादी कम समय तक चली. ये रिश्ता लगभग सात महीने तक चला, क्योंकि मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी.



