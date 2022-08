Raveena Tandon खरीदने जा रही हैं 'थार', आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर दिया जवाब

रवीना टंडन बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल के नाम से जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रवीना अक्सर अपने फोटो और वीडियो के लिए चर्चा में बनी रहती हैं. अब रवीना टंडन का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रवीना क्लब महिंद्रा के बारे में बात करती नजर आ रही हैं. वीडियो को देखने के बाद खुद आनंद महिंद्रा ने इसे ट्वीट किया है.

रवीना खरीदने जा रही 'थार'

विज्ञापन में आप रवीना टंडन को क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप लेने और रिजॉर्ट्स के बारे में बात कर रही हैं. इस वीडियो को ट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'मुझे ये मानते हुए शर्म आ रही है कि मैंने भी हमारे 10% से ज्यादा रिजॉर्ट नहीं घूमे हैं. लेकिन रवीना टंडन आपने मुझे मना लिया है. मैं अपने बैग पैक कर रहा हूं.'

इसके जवाब में रवीना टंडन ने ट्वीट किया, 'सर मैं भी. मेंबर बन रही हूं और एक नई थार भी खरीद रही हूं. मैंने महिंद्रा जीप को चलाकर ही ड्राइविंग सीखी थी और यही कॉलेज में मेरी पहली गाड़ी भी थी. और मैं इसी को आगे बढ़ाने वाली हूं.'

Sir, me too! Becoming a member and buying the new Thar too! 😍#tharmahindra . Learnt my driving ( and my first vehicle in college) on a Mahindra jeep and want to continue.. @anandmahindra 😄👍🏻 https://t.co/Q1CGvO7zlK