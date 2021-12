गोवा से हॉलीडे मनाकर लौटे रणवीर शोरे, बेटे को हुआ कोरोना

देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत में तीसरी लहर जल्द ही दस्तक देगी. जनवरी में इसके आसार लगाए भी जा रहे हैं. इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें पहले से काफी सख्त नजर आ रही हैं. कई राज्यों में तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती भी की जा रही है. बॉलीवुड में भी कोरोना ग्रहण एक बार फिर से लग गया है. पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई सारे कलाकार रहे हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है. अब एक्टर रणवीर शोरे के बेटे हरून भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

रणवीर के बेटे हरून कोरोना पॉजिटिव

रणवीर शोरे ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा कि- मैं और मेरा बेटा हारून गोवा में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे. छुट्टियां मनाने के बाद मुंबई वापस आते समय हमने अपना RT-PCR टेस्ट कराया. मेरे बेटे हरून की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. मगर हम दोनों में कोरोना के कोई भी लक्षण नजर नहीं आए हैं. अगामी इनवेस्टिगेशन तक हम दोनों ने खुद को पूरी तरह से क्वारनटीन कर लिया है. ये वेव वाकई में है. #India

My son Haroon and I were on holiday in #Goa, and during the routine RT-PCR testing for the flight back to Mumbai, he has turned out to be #Covid positive. We are both completely asymptomatic and have immediately quarantined until further investigations.

The wave is real. #India