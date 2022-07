Ranveer vs Wild with Bear Grylls: रणवीर सिंह ने बेयर ग्रिल्स को किया Kiss, बोले- पप्पी ले लूंगा तेरी, हुए ट्रोल

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के स्वैग और एनर्जेटिक अंदाज का कोई जवाब नहीं है. फिल्मों से लेकर शोज तक, रणवीर अपने एंटरटेनिंग अंदाज से फैंस को क्रेजी कर देते हैं. रणवीर अब नेटफ्लिक्स के शो रणवीर वर्सेज वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स (Ranveer vs Wild with Bear Grylls) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं.

रणवीर सिंह हो रहे ट्रोल

शो रणवीर वर्सेज वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स का एपिसोड हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ऑन एयर हुआ. शो को फैंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. लेकिन इसी बीच रणवीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से फैंस के फेवरेट रणवीर कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

रणवीर ने बेयर ग्रिल्स को की Kisses

वायरल वीडियो में रणवीर सिंह एनर्जेटिक अंदाज में बेयर ग्रिल्स की तारीफ करते हुए उन्हें एक के बाद एक जमकर Kisses करते हुए नजर आ रहे हैं. रणवीर बेयर ग्रिल्स से कहते हैं- पप्पी ले लूंगा तेरी और ये कहते हुए उन्हें किस करते रहते हैं. बेयर ग्रिल्स को किस करते हुए रणवीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपर लोग एक्टर को खरी-खोटी सुना रहे हैं.

रणवीर पर भड़क रहे लोग

एक दूसरे यूजर ने लिखा- बेयर ग्रिल्स सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज कर सकते हैं और लाखों का हर्जाना जीत सकते हैं.

एक यूजर ने रणवीर के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- बेयर ग्रिल्स इससे पहले इतना कभी नहीं डरे.

आइए जानते हैं रणवीर सिंह के किसिंग वीडियो पर लोग क्या कह रहे हैं.

Think Ranveer slobbering all over Bear Grylls was the scariest part of the show… #BearGrylls — Latha Srinivasan (@latasrinivasan) July 12, 2022

Overacting on screen as well as in real life. This guy, a very bad actor btw, literally needs counseling and rehab.#beargrylls https://t.co/fpbUGIdF4v — Ams (@amsrjn) July 11, 2022

That clip of Ranveer Singh with Bear Grylls is so uncomfortable. What is wrong with Ranveer? You can see the discomfort on Bear Grylls' face. — ritwik. (@IndieKnopfler) July 11, 2022

What is #RanveerSingh on?! Why is he trying so hard all the time? First #KoffeeWithKaran7 and now on #RanveerVsWildWithBearGrylls



The way he’s all over the place and over the top describing Sindhi culture or smothering #BearGrylls is neither funny nor entertaining. — Tanisha G (@TwinMomTravels) July 11, 2022



इस शो में रणवीर ने फेमस एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ सर्बिया के जंगलों में एक बेहद मुश्किल सफर तय किया. शो में रणवीर का मकसद अपनी डार्लिंग वाइफ दीपिका पादुकोण के लिए एक बेशकीमती फूल सर्बिका रमोन्डा लाना था.

Bear Grylls can file a case for sexual assault and can win millions in damages. https://t.co/yk2Ire5zGL