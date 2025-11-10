2 साल से बड़े पर्दे से दूर रणवीर सिंह, क्या 'धुरंधर' बन सकती है एक्टर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म?

बॉलीवुड में कुछ ही एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिंग पर फैंस आंख बंद करके भरोसा करते हैं. रणवीर सिंह वो नाम हैं जो एक वक्त पर सभी के फेवरेट बने हुए थे. वो एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस के दम पर सुपरस्टार कहलाने लगे. लेकिन बीच में अचानक उनका ऐसा फेज आया, जिसके बाद उनका करियर पटरी से उतर गया. रणवीर पिछले काफी समय से एक बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पा रहे हैं.

उनकी पिछली फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' हिट थी, मगर एक्टर की काबिलियत के मुताबिक, वो उतनी कमाई नहीं कर पाई. ऐसे में अब सवाल है कि क्या 'धुरंधर' वो काम करेगी? रणवीर सिंह 2 सालों बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. उनके फैंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करता देखने के लिए बेकरार हैं.

कैसे 'धुरंधर' बन सकती है रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म?

'धुरंधर' के पास वो सभी गुण दिख रहे हैं जो रणवीर को बड़े अरसे बाद एक बड़ी हिट दिला सकती है. क्या हैं वो चीजें जो 'धुरंधर' को धमाकेदार बना रही हैं? आइए, समझने की कोशिश करते हैं.

1. टीजर और गानों से बढ़ी हाईप

'धुरंधर' का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. लेकिन इसे लेकर लोगों के बीच क्रेज तभी से बना हुआ है, जबसे इसका फर्स्ट लुक टीजर सामने आया था. जिस तरह डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म पूरा टीजर कट किया, वो देखकर फैंस क्रेजी हो गए थे. उन्हें उनका फिल्ममेकिंग स्टाइल बेहद पसंद आया. साथ ही रणवीर, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल का लुक उन्हें हुक कर गया.

सोशल मीडिया पर सिर्फ इसके टीजर की ही बातें चलती दिखाई दी थीं. फिर दिवाली से पहले मेकर्स ने इसका टाइटल ट्रैक रिलीज किया, जो सुनने में काफी दमदार था. वो गाना भले ही रीमेक था. मगर जिस तरह से उसे 'धुरंधर' के लिए कंपोज किया गया, वो सभी को हैरान कर गया. आज की डेट में इस गाने के यूट्यूब और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर कई मिलियन व्यूज हैं.

2. फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

डायरेक्टर आदित्य धर ने जिस दिन से 'धुरंधर' की कास्ट अनाउंस की थी, फैंस तभी से इसे लेकर बातें करना शुरू कर चुके थे. रणवीर सिंह का काम लोगों को पसंद आता ही है. मगर उनके साथ शामिल संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जिनके काम को जनता ने खूब सराहा है.

मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर से पहले स्टारकास्ट के पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं, जो उनके किरदार की एक झलक दिखाती है. साथ ही, सभी स्टारकास्ट की फैन फॉलोइंग भी दमदार है. अक्षय खन्ना तो कुछ महीनों पहले 'छावा' से तारीफें बटोर चुके हैं. ऐसे में अगर फैंस को ट्रेलर पसंद आ गया, तो इसे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग से कोई रोक नहीं पाएगा.

3. 'धुरंधर' को मिलेगा सोलो रिलीज का फायदा

'धुरंधर' 5 दिसंबर के दिन रिलीज होने के लिए तैयार है. जब इसका टीजर नहीं आया था, तब इसके साथ दो और फिल्में भी रिलीज होनी थी. एक थी प्रभास की 'द राजा साब' और दूसरी थी शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की 'रोमियो'. लेकिन जैसे ही रणवीर की फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया, दोनों ही फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट कुछ वक्त के लिए टाल दी.

यानी 'धुरंधर' 5 दिसंबर के दिन बिना किसी मेगा क्लैश के रिलीज होगी. दिलचस्प बात ये भी है कि फिल्म की रिलीज के दो हफ्तों तक कोई बड़ी फिल्म थिएटर्स में नहीं लगने वाली है. जिससे 'धुरंधर' को एक लंबा बॉक्स ऑफिस विंडो मिलेगा. फिल्म के पास एक अच्छा मौका है कि वो दो हफ्तों में बड़ा कलेक्शन कर सके. क्योंकि इसके बाद सीधा 19 दिसंबर के दिन 'अवतार' का अगला पार्ट रिलीज होगा, जो हॉलीवुड की तरफ से एक और बड़ी फिल्म है.

4. रणवीर सिंह को लेकर फैंस का ट्रस्ट

रणवीर सिंह के लिए पिछले कुछ साल काफी मुश्किल भरे रहे हैं. उनकी कई फिल्में अचानक बंद हो गई थीं. एक्टर ने साउथ के कई बड़े फिल्ममेकर्स के साथ कोलैब किया था, मगर अब उनकी वो सभी फिल्में नहीं आएंगी. रणवीर दो सालों तक बड़े पर्दे से गायब रहे. हालांकि इस बीच उन्होंने अजय देवगन की 'सिंघम अगेन' में कैमियो जरूर किया था. लेकिन वो उनके फैंस के लिए काफी नहीं था.

अब रणवीर 'धुरंधर' लेकर आ रहे हैं जिसपर फैंस और सिनेमा लवर्स को पूरा भरोसा है. एक्टर इस फिल्म पर करीब 1 साल से काम भी कर रहे हैं, जिसके लिए उनका लुक भी काफी दमदार है. रणवीर हमेशा अपने लुक से फैंस को हैरान करते रहते हैं. साथ ही फिल्म की स्टोरी पर भी सस्पेंस बना हुआ है, जो इसका ट्रेलर आते ही उम्मीद है खत्म होगा.

5. आदित्य धर का सक्सेस रिकॉर्ड

आदित्य धर ने अभी तक सिर्फ एक फिल्म 'उरी' डायरेक्ट की है. लेकिन उन्होंने उस फिल्म से वो कर दिखाया था, जो कोई नया डायरेक्टर आमतौर पर पहली ही फिल्म से नहीं कर पाता. सिर्फ 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था.

इसके अलावा बतौर प्रोड्यूसर भी आदित्य का रिकॉर्ड अच्छा रहा. उनकी फिल्म 'आर्टिकल 360' लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई थी. इसी साल आई उनकी नेटफ्लिक्स फिल्म 'धूमधाम' ने लोगों को खूब हंसाया था. हाल ही में वो नेटफ्लिक्स फिल्म 'बारामुला' भी लेकर आए, जो क्रिटिक्स को पसंद आ रही है. ऐसे में लोगों की 'धुरंधर' से भी काफी उम्मीदें हैं.

