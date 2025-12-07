और भी 'धुरंधर' होगी पार्ट 2, रणवीर सिंह ने दे दिया हिंट, को-एक्टर ने बांधे तारीफों के पुल

इंस्टाग्राम पर एक्टर दानिश ने रणवीर के लिए लंबा पोस्ट लिखा. इस पर एक्टर ने मजेदार रिप्लाई किया है. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के दूसरे पार्ट के बारे में जानकारी दी है. बता दें कि दानिश ने फिल्म में उजैर बलूच का रोल किया है.

और पढ़ें

रणवीर पर क्या बोले दानिश?

एक्टर फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे ज्यादा मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से ही हर तरफ सिर्फ इस फिल्म की चर्चा ही हो रही है. अब फिल्म में रणवीर सिंह के को-स्टार दानिश पंडोर ने उनके साने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, 'मुझे आज भी याद है जब हम नैरेशन के दौरान पहली बार मिले थे, तुम अपनी ट्रेडमार्क एनर्जी के साथ आए, मुझे कसकर गले लगाया और कहा, 'दानिश! हम कमाल कर देंगे. उस एक पल ने ही मुझे बता दिया कि यह कैसा सफर होने वाला है. एक को-एक्टर के तौर पर तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पागलपन, तुम्हारी सटीकता, तुम्हारी दरियादिली बस इंस्पायरिंग थी... यह सब तुम पर असर करता है.'

आगे एक्टर ने लिखा, 'मेरे लगभग सभी सीन तुम्हारे साथ थे और किसी ऐसे इंसान के सामने खड़ा होना जो इतना कमिटेड हो, हर फ्रेम में इतना ज़िंदादिल हो, अजीब और अविश्वसनीय रूप से मोटिवेटिंग दोनों था. मैंने तुम्हें एक सच्चे कारीगर की तरह अपना होमवर्क करते हुए भी देखा. हर सीन पर काम करते हुए, हर लाइन को पॉलिश करते हुए, और इतनी अविश्वसनीय रूप से तैयार होकर आते हुए. उस लेवल के डेडिकेशन को करीब से देखना सच में कुछ और ही था.'

Advertisement

आपका शुक्रगुजार हूं- दानिश

अंत में दानिश ने लिखा, 'आपने मुझे पुश किया, हिम्मत दी, और मुझे सच में परफॉर्म करने के लिए स्पेस दिया, इसलिए स्क्रीन पर केमिस्ट्री इतनी जिंदादिल लगती है. यह मौका मिलना, आपके साथ यह सफर शेयर करना, आपको हर दिन इस पावरहाउस में बदलते देखना… मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूं. रणवीर भाई, आपने मुझे जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा इंस्पायर किया है. इतने कमाल के को-एक्टर होने के लिए आपका शुक्रिया . चीयर्स टू 'धू-रण-धर.

रणवीर सिंह ने किया कमेंट

वहीं एक्टर रणवीर सिंह ने दानिश की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'तू मेरी जान है. सब तुम्हें पसंद कर रहे हैं. सोचो जब वे पार्ट टू देखेंगे तो क्या होगा. मैं इन शब्दों से बहुत खुश हूं. इस मैसेज को अपने दिल के करीब रखूंगा और हमारे साथ के हर पल को संजो कर रखूंगा. तू छा गया मेरे राजा, तुम पर गर्व है और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं.

---- समाप्त ----