फिल्म धुरंधर की कमाई 550 करोड़ पार, खुश हुए रणवीर सिंह, बोले- नजर...

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उनकी ये स्पाई-थ्रिलर फिल्म फैंस को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ फिल्म धुरंधर के गाने ही सुनाई दे रहे हैं. इस बीच रणवीर सिंह का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है.

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी है. सभी की जमकर तारीफ हो रही है, साथ ही सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए काफी क्रेज देखने को मिल रहा है.

रणवीर सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट!

वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह की पोस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि वह 'धुरंधर' से मिल रही तारीफ से काफी खुश हैं. एक्टर ने लिखा एक दिन किस्मत जरूर बदलती है. यही नहीं उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है.

एक्टर रणवीर सिंह ने धुरंधर का डायलॉग लिखा, 'किस्मत की एक खूबसूरत आदत है, वह वक्त आने पर बदलती जरूर है, फिलहाल.... नजर और सब्र'. बता दें कि रणवीर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी लेकिन फिल्म 'धुरंधर' उनके करियर की एक लाइफ चेंजिंग फिल्म साबित हो रही है.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना?

रणवीर सिंह की धुरंधर साल 2025 के अंत में बॉक्स ऑफिस पर सुमानी लेकर पहुंची हैं. पहले वीकेंड में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने के बाद दूसरे वीकेंड में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के पैमाने को हिला कर रख दिया. धुरंधर' ने दूसरे वीकेंड में 148 करोड़ कलेक्शन के साथ ही कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन महज 10 दिनों में 552.70 करोड़ रुपये पार कर गया है.

बता दें कि साल 2018 में संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म पद्मावत लम्बे समय से रणवीर सिंह की बिगेस्ट हिट थी. Sacnilk के मुताबिक जिसने वर्ल्डवाइड 585 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसके बाद उनकी कोई फिल्म इस आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी.लेकिन अब लगता है रणवीर सिंह की धुरंधर जल्द ही इस आंकड़े को पीछे छोड़ने वाली है. यानी रणवीर सिंह को अब किस्मत का साथ मिल गया है.

