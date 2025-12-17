‘धुरंधर’ पर कनाडा में बैन की मांग! जर्नलिस्ट ने कहा, 'ये लोगों को उकसा सकती है...'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के लिए थिएटर्स में जबरदस्त भीड़ जुट रही है. भारत में तो फिल्म रोज़ाना कमाई के नए रिकॉर्ड बना ही रही है. विदेशों में भी इसका बिजनेस जबरदस्त चल रहा है. नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में 'धुरंधर' का बिजनेस इतना तगड़ा है कि इसके दम पर रणवीर सिंह ने शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
'धुरंधर' रणवीर की छठी फिल्म है जिसने नॉर्थ अमेरिका (यूएस + कनाडा) के बॉक्स ऑफिस पर 5 मिलियन डॉलर ग्रॉस कलेक्शन का आंकड़ा पार किया है. जबकि इस टेरिटरी में शाहरुख की 5 फिल्मों ने ही 5 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है. पर अब कनाडा के एक जर्नलिस्ट डेनियल बोर्डमैन ने 'धुरंधर' पर बैन लगाने की मांग की है. इस मांग के पीछे डेनियल ने जो वजह बताई है, वो बहुत दिलचस्प है.
कनाडा में 'धुरंधर' बैन करने की मांग क्यों?
डेनियल बोर्डमैन ने हाल ही में रिव्यू के लिए कनाडा में 'धुरंधर' देखी. फिल्म देखकर निकलते हुए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में डेनियल 'धुरंधर' के बहाने कनाडा के क्राइम और टेरर कनेक्शन पर व्यंग्य कर रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए वीडियो में डेनियल कह रहे हैं, “ये फिल्म 'धुरंधर' भारत-पाकिस्तान पर लोगों की राय को बदल रही है. वे हमेशा से अच्छे दोस्त थे, ऐसा हमें लगता था. पर इस फिल्म ने मुझे दिखाया कि उनमें कभी नहीं बनी. तो इसलिए हम इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं! यहां कनाडा में इस पर बैन लगाया जा सकता है. क्योंकि ये फिल्म (क्राइम और ड्रग्स) के लिए होने वाले गैंग वायलेंस और आतंकवाद के बीच एक लिंक का खुलासा करती है. और इस समय कनाडा से यही दो चीज़ें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जा रही हैं.”
डेनियल अपने व्यंग्य भरे अंदाज़ में आगे कहते हैं, “हम एनर्जी और रिसोर्स के क्षेत्र में नहीं हैं. हम क्राइम और आतंकवाद में हैं. तो क्राइम और आतंकवाद के बीच का लिंक लोगों को समझाना, लोगों को इन दोनों चीज़ों पर कोई एक्शन लेने के लिए उकसा सकता है. ये तो हम कर ही नहीं सकते!”
कनाडा में पकड़े गए पाकिस्तान-ट्रेंड आतंकी!
इसके आगे डेनियल ने इनडायरेक्ट तरीके से उन मामलों का ज़िक्र किया, जिनमें कनाडा में पाकिस्तान कनेक्शन वाले आतंकियों पर कार्रवाई हुई. “अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों का हमसे क्या लेना-देना है, तो हमने भी ऐसे आतंकी का डर देखा है, जो यकीनन पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहां लोगों की हत्या करने आया था. अगर आप नहीं चाहते कि नार्को-टेररिज्म से फंड्स पाने वाले पाकिस्तान-बेस्ड जिहादी गैंग लोगों की हत्या करें, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है.”
कनाडा में सामने आए पाकिस्तानी आतंकियों के मामलों पर व्यंग्य करते हुए डेनियल ने आगे कहा, “ये गैंग्स तो हमारी मल्टी-कल्चरल सोसायटी का हिस्सा हैं! तो मेरे साथ इस फिल्म को बैन करने की मांग कीजिए. ये फिल्म कनाडा में जरूर बैन होनी चाहिए. क्योंकि इसमें ये डीप-डार्क सीक्रेट दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान अच्छे दोस्त नहीं हैं. और पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को फंडिंग दे रहा है!”
इंटरनेट पर डेनियल का ये व्यंग्य भरा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दूसरी तरफ थिएटर्स में 'धुरंधर' का भौकाल दूसरे हफ्ते में भी ताबड़तोड़ तरीके से जारी है. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है. अब ये 2025 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बनने के मिशन पर है.