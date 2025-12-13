39 की उम्र में मां बनेगी एक्ट्रेस, दिखाई प्रेग्नेंसी की सच्चाई, बोली- मूड...

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम शादी के डेढ़ साल बाद अपने पहले बच्चे का वेलकम करने के लिए तैयार हैं. प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट के बाद लिन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने Pinterest और रियल लाइफ प्रेग्नेंसी की सच्चाई दिखाई है.

प्रेग्नेंसी में परेशान लिन?

वीडियो की शुरुआत में महिलाओं की प्रेग्नेंसी को काफी ग्लैमरस दिखाया जाता है. असल में रियलिटी कुछ और होती है, जो उन्होंने दिखाई है. वीडियो में लिन दिखाती हैं कि प्रेग्नेंसी में वो जूस पी रही हैं, नूडल्स खा रही हैं और फिर आराम कर रही हैं. लिन ने जिस तरह ग्लैमरस प्रेग्नेंसी की उम्मीद की थी. असल में वैसा कुछ नहीं है.

बिखरे बाल, नॉर्मल कपड़े और नो-मेकअप लुक में लिन अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं. वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि उनका दिन कैसे गुजर रहा है. लिन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा मूड बोर्ड. लिन के वीडियो पर उनके चाहने वाले रिएक्ट किए बिना रह पाए. एक ने लिखा कि वेलकम टू पेरेंटहुड. अन्य ने कहा कि आपको प्रेग्नेंसी की ढेर सारी बधाई. एक फैन ने लिखा कि आपने सच में सच्चाई दिखा दी. फैन ने कहा कि रोज नजर उतरवा लेना.

प्नेग्नेंसी में एक्टिव लिन

लिन लैशराम प्रेग्नेंसी में काफी एक्टिव दिख रही हैं. वो सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर किया करती हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने खेतों के बीच पोज देते हुए फोटोज शेयर की थी. डंगरीज ड्रेस में लिन अपने हाथों में पालक लिए नजर आईं. प्रेंग्नेंट लिन डंगरीज में बेहद प्यारी लगीं और उनका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम 29 नवंबर, 2023 को मणिपुर के इंफाल में शादी के बंधन में बंधे थे. कपल ने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में मैतेई परंपराओं के अनुसार शादी की थी. रणदीप और लिन ने अपनी वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें कपल ने मैतेई परंपराओं की झलक दिखाई थी. रणदीप, लिन से उम्र में 10 साल बड़े हैं.

शादी के डेढ़ साल बाद रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम पेरेंट बनने वाले हैं.

