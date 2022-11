एनिमल फिल्म से Ranbir Kapoor का नया लुक वायरल, दिख रहे हैं खूंखार

रणबीर कपूर अपनी फिल्म 'एनिमल' की शूटिंग में बिजी हैं. शूटिंग से रणबीर की अलग-अलग फोटोज कई बार सामने आ चुकी हैं. हालांकि उनका पूरा लुक अभी तक किसी ने नहीं देखा था. अब लेटेस्ट फोटोज के वायरल होने के बाद फैंस के लिए ये सरप्राइज भी खुल गया है. रणबीर का 'एनिमल' फिल्म से लुक सामने आ गया है और ये काफी खतरनाक है.

रणबीर का नया लुक हुआ वायरल

'कबीर सिंह' के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, फिल्म 'एनिमल' को बना रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर को एकदम अलग ही रोल में देखा जाएगा. फिल्म के सेट्स से रणबीर के कुछ लेटेस्ट फोटोज वायरल हुए हैं. इनमें उन्हें खून से लथपथ नजर आ रहे हैं. फोटोज में एक्टर को लंबे बालों और दाढ़ी के साथ देखा जा सकता है. उनके चेहरे और शर्ट पर खून है और नाक कटी हुई है.

सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर की तस्वीरें छाई हुई हैं. लोग उनके नए लुक को ब्रूटल और डेडली बता रहे हैं. कई यूजर्स ने डायरेक्टर संदीप का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे थे कि वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि एक वायलेन्ट फिल्म कैसी होती है. कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रणबीर बिना बॉक्स ऑफिस की चिंता करे अपने प्रोजेक्ट्स को चुनते हैं.

Without worring of box office numbers he is choosing scripts of different genre, not doing remakes of successful films and experimenting with his craft .. 🔥

An artist in a true sense #RanbirKapoor pic.twitter.com/hiSOf8Hs0U