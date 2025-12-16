रकुल प्रीत सिंह ने कराई प्लास्टिक सर्जरी, बनीं खूबसूरत? डॉक्टर के दावों पर भड़की एक्ट्रेस

सोशल मीडिया के दौर में सेलेब्स की लाइफ काफी ओपन हो चुकी है. इंटरनेट पर आए दिन किसी ना किसी सेलेब को लेकर कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है. ऐसे में रकुल प्रीत सिंह का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक डॉक्टर ने दावा किया कि एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में डॉक्टर के दावे को झूठ बताया है. रकुल ने उनके बारे में फेक न्यूज फैलाने पर डॉक्टर को लताड़ लगाई है.

और पढ़ें

रकुल ने कराई प्लास्टिक सर्जरी?

रकुल प्रीत सिंह ने डॉक्टर प्रशांत यादव को ललकारा है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि एक्ट्रेस ने कई सर्जरी कराई हैं. प्रशांत खुद को प्लास्टिक सर्जन बताते हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रकुल की सर्जरी की डिटेल बताई, जैसे नाक की सर्जरी. एक्ट्रेस ने इन दावों को सख्ती से खारिज किया है और डॉक्टर को फटकार लगाई.

प्रशांत ने रकुल की पुरानी और नई फोटोज की तुलना की और कहा कि उनके स्माइल लाइन्स अब गायब हो गए हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक्ट्रेस ने चिन में बॉटॉक्स लिया, ताकि जॉलाइन शार्प हो जाए. प्रशांत ने दावा किया कि रकुल ने राइनोप्लास्टी भी कराई. कैप्शन में उन्होंने कहा कि वीडियो का मकसद जागरूकता फैलाना है, किसी को नीचा दिखाना नहीं.

एक्ट्रेस ने जवाब में क्या कहा

रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इन दावों का जवाब दिया. अपनी तीखी प्रतिक्रिया में उन्होंने लिखा, फ्रॉड अलर्ट: डरावना है कि ऐसे लोग डॉक्टर बनकर बिना फैक्ट चेक के बयान दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं. एक एक्टर होने के नाते एंशेंट और मॉडर्न साइंस समझती हूं. अगर लोग सर्जरी कराते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हार्ड वर्क से वेट लॉस का नाम सुना है? (ऐसे ‘डॉक्टर्स’ से सावधान रहें)

Advertisement

वर्क फ्रंट पर, रकुल प्रीत सिंह हाल ही में 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आई थीं. फिल्म में वो अजय देवगन के साथ लीड रोल में थीं. 'दे दे प्यार दे 2' में एक्ट्रेस के किरदार को खूब सराहा गया.

---- समाप्त ----