दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड जीतने पर रजनीकांत ने बस ड्राइवर को शुक्रिया क्यों बोला?

भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा जाएगा. जब से ये खबर सामने आई है, थलाइवा को तमाम सेलेब्स बधाइयां दे रहे हैं. उनके फैन्स ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके से उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है.

रजनीकांत ने एक बस ड्राइवर को बोला-शुक्रिया

अब खुद रजनीकांत ने एक स्पेशल चिट्ठी के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु की सरकार और फिल्मी दुनिया के दिग्गज कलाकारों का शुक्रिया अदा किया है. एक्टर ने एक बस ड्राइवर को भी इस खास मौके पर याद किया है और अपनी सफलता का क्रेडित उन्हें भी दे दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई चिट्ठी में रजनीकांत ने लिखा है- मैं ये अवॉर्ड अपने दोस्त राज बहादुर को समर्पित करना चाहूंगा, उसी ने मेरा टैलेंट समझा था और मुझे कई मौके मिल पाए. मैं अपने भाई Satyanarayana Rao का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कई बलिदान किए जिससे मैं एक एक्टर बन पाउं. मेरे गुरु Balachander को भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे बड़े पर्दे से रूबरू करवाया और मैं असल मायनों में रजनीकांत बन पाया.

For all the love,greetings & wishes I’ve received from eminent political leaders, my film fraternity friends & colleagues,well wishers,media, every person who took the time to wish me & my beloved fans from across India & all over the world .. my deepest gratitude and thanks 🙏🏻