अच्छे काम को तरसा रहा ये सीनियर एक्टर, बोले- इंडस्ट्री में झूठ ब‍िकता है, कैम्पिंग होती है...

'लगान' जैसी बड़ी फिल्म में काम कर चुके एक्टर राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि वो इंडस्ट्री में अच्छा काम करना चाहते हैं. लेकिन कोई भी उन्हें कास्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें काम का वादा किया गया, मगर फिर कभी नहीं बुलाया.

एक्टर राजेंद्र गुप्ता का छलका दर्द (Photo: Instagram @rajendra_gupta_official)
बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं, जो अच्छा काम करते हैं लेकिन हम उन्हें फिर दोबारा बड़े पर्दे पर नहीं देख पाते. एक्टर राजेंद्र गुप्ता भी उन्हीं में से हैं, जो कई बॉलीवुड फिल्मों में छोटे रोल्स करके लोगों की तारीफें बटोर चुके हैं. मगर उन्हें वैसा काम नहीं मिल पाता, जिसकी वो इच्छा रखते हैं. 

बॉलीवुड में अच्छा काम ना मिलने पर क्या बोले राजेंद्र गुप्ता?

हाल ही में सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में राजेंद्र गुप्ता ने इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल पर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे तारीफों के बावजूद, उन्हें एक्टिंग के ऑफर्स नहीं आते. एक्टर ने कहा, 'मुझे अब भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया. इंडस्ट्री ने मुझे उस तरह के रोल नहीं दिए जिनकी मुझे चाहत थी.'मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं हूं. मैं ऐसे फिल्ममेकर के साथ काम करना चाहता हूं जिनका काम मुझे पसंद हो और जिनके साथ काम करके मुझे मजा आए.'

'मैं उन्हें सीधे-सीधे बताता हूं कि मुझे उनका काम पसंद है और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनके साथ घूमता नहीं हूं. मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा परिवार है. मेरे और भी काम हैं, मैं एक पेशेवर हूं और मैं इधर-उधर घूमता नहीं हूं. अगर किस्मत के अलावा, मेरे स्टारडम ना पाने की कोई खास वजह है, तो वो ये है कि मैं किसी के साथ कैंपिंग नहीं करता.' 

क्यों राजेंद्र गुप्ता को नहीं दोबारा मिलता बॉलीवुड में काम?

राजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि वो कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, जिन्हें उनका काम पसंद आया. लेकिन फिर उन डायरेक्टर्स ने एक्टर को कभी नहीं बुलाया. राजेंद्र गुप्ता ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'क्या मैं इतना बुरा हूं? या मैं गुंडा हूं और आपका अनादर करता हूं? बस मैंने उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका दरबारी हूं. हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि आपके काम का कोई मूल्य नहीं है.'

राजेंद्र गुप्ता आगे बताते हैं कि वो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और राजकुमार हिरानी संग काम करना चाहते थे. उन्हें एक्टर का काम पसंद भी आता था, लेकिन उन्होंने उन्हें फिर कभी किसी रोल के लिए नहीं बुलाया. राजेंद्र गुप्ता ने इसी बीच इंडस्ट्री में होने वाले दिखावे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'मैं किसी से क्या बात करूं? क्या दिखाऊं? उनसे दोस्ती कैसे दिखाऊं? दोस्ती अपने आप हो जाती है. जबरदस्ती नहीं होती. मार्केटिंग को दोस्ती का नाम कैसे दे सकते हैं? इंडस्ट्री में झूठ बिकता है, उसका असर ज्यादा होता है. दिखावा बिकता है. लेकिन ये सही भी है क्योंकि इंडस्ट्री का नाम ही शो बिजनेस है.'

बता दें कि राजेंद्र गुप्ता सब टीवी के शो 'चिड़िया घर' में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वो बॉलीवुड की कई शानदार फिल्में जैसे 'लगान', 'अपने', 'गुरू' में नजर आ चुके हैं जिसमें उनके छोटे रोल्स रहे. अब वो जल्द सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे.

