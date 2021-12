83 के बॉक्स ऑफिस से नहीं लिया सबक, Omicron संकट के बीच रिलीज होगी RRR, भारी ना पड़ जाए ये रिस्क?

अक्टूबर में सिनेमाहॉल कोरोना काल से पहले की तरह गुलजार हुए ही थे... फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे दिन लौटे ही थे... बॉक्स ऑफिस पर जादुई आंकड़ों ने कीर्तिमान रचना शुरू किया ही था कि... अब फिर से कोरोना विस्फोट की घंटी बजने लगी है.

83 बॉक्स ऑफिस पर फेल, जर्सी पोस्टपोन, फिर भी रिस्क लेंगे राजामौली

कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से अपने पैर पसार रहा है. जो फिल्म मेकर्स के लिए संकट बनता जा रहा है. इसका सबसे लेटेस्ट खामियाजा भुगतना पड़ रहा है फिल्म 83 को. जिसकी कमाई पर ओमिक्रॉन का ऐसा असर पड़ा कि ऑडियंस ने सिनेमाघरों का रुख करना कम कर दिया है. 83 का बॉक्स ऑफिस पर ये हाल देख सबक लेते हुए जर्सी की रिलीज को मेकर्स ने आगे खिसका दिया है. लेकिन लगता है फिल्म RRR के डायरेक्टर एसएस राजामौली रिस्क लेने को तैयार हैं. RRR तय शेड्यूल यानी 7 जनवरी 2022 को रिलीज हो रही है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसे कंफर्म किया है.

#Xclusiv... BREAKING NEWS... 'RRR' VERY MUCH ON 7 JAN 2022... SS RAJAMOULI OFFICIAL STATEMENT TO ME... No postponement. #SSRajamouli #JrNTR #RamCharan #RRR #RRRMovie #RRRPreReleaseEvent #RoarOfRRRInKerala pic.twitter.com/DmHdvp986U