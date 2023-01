Golden Globe 2023: 'नाटू नाटू' ने रचा इतिहास, पर इस कैटिगरी में अवॉर्ड जीतने से चूकी RRR

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एसएस राजामौली की फिल्म RRR ने धूम मचा दी है. फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटिगरी में अवॉर्ड जीता है. लेकिन एक और कैटिगरी में अवॉर्ड पाने से RRR चूक गई है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में फिल्म दो कैटिगरी में नॉमिनेट हुई थी. पहली बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग और दूसरा बेस्ट पिक्चर- नॉन इंग्लिश लैंग्वेज. सेकंड कैटिगरी में RRR पिछड़ गई है.

ये अवॉर्ड जीतने से चूकी RRR

RRR बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश कैटिगरी में नहीं जीत पाई. गोल्डन ग्लोब 2023 में ये अवॉर्ड अर्जेंटीना की फिल्म Argentina 1985 को मिला है. बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश कैटिगरी में RRR के साथ कोरियन रोमांटिक मिस्ट्री डिसीजन टू लीव, जर्मन एंटी वॉर ड्रामा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, हिस्टोरिकल ड्रामा अर्जेंटीना 1985, फ्रेंच-डच की कमिंग एज ड्रामा क्लोज नॉमिनेटेड थीं. इन सभी मूवीज में अर्जेंटीना 1985 के हाथ गोल्डन ग्लोब की चमचमाती ट्रॉफी लगी है.

And the winner for Best Picture - Non-English Language is Argentina, 1985 #GoldenGlobes



📸 @RAVIEB pic.twitter.com/kd5tzjW0pe