आर माधवन के बेटे वेदांत ने swimming championship में जीते 7 मेडल, यूजर्स ने दी बधाई

एक्टर आर माधवन का सीना इस समय गर्व से चौड़ा हो गया है. माधवन के 16 वर्षीय बेटे वेदांत ने हाल ही में बेंगलुरू में आयोज‍ित जूनियर नेशनल एक्वाट‍िक चैंपियनश‍िप में महाराष्ट्र के लिए सात मेडल जीते हैं. बेटे की इस जीत की खुशी में पापा माधवन खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. सोशल मीड‍िया पर भी यूजर्स माधवन के बेटे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

वेदांत ने Basavaganudi Aquatic Centre में आयोज‍ित स्व‍िमिंग चैंपियनश‍िप में चार सिल्वर और तीन ब्रोंज मेडल जीते हैं. उनकी इस जीत के बाद से ट्व‍िटर पर तारीफों की लाइन लग गई है.

The Bridge की रिपोर्ट के मुताबिक वेदांत ने 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्व‍िमिंग, 1500 मीटर फ्रीस्टाइल स्व‍िमिंग, 4×100 मीटर फ्रीस्टाइल स्व‍िमिंग और 4×200 मीटर फ्रीस्टाइल स्व‍िमिंग रीले इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. सौ मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर फ्रीस्टाइल स्व‍िमिंग इवेंट में उसने ब्रोंज मेडल पर कब्जा जमाया.

बिहार की बहू हैं 'रामायण की सीता' देबिना, पहली बार पहुंची ससुराल, ऐसे हुआ स्वागत

Congratulations Vedaant, You’ve made your country and family proud, god bless you with more such accolades!!! 🎉🎉#VedaantMadhavan pic.twitter.com/YZ6mWmFCbJ — Dr.Minakshi Mishra (@savethesaviours) October 26, 2021

Many congratulations to the young #VedaantMadhavan for winning 7 medals at Junior National Swimming Championships!



Proud @ActorMadhavan congrats!



He deserves to go viral. 💖 — Ruby Tyagi (@RuTyagi) October 24, 2021

Many congratulations to the young man 4 winning 7 medals at Junior National Swimming Championships!



Proud @ActorMadhavan congrats!@indiantweeter @rose_k01 @ShefVaidya @Soumyadipta please make #VedaantMadhavan popular as mine won't have a reach! 🙏



He deserves to go viral. 💖 pic.twitter.com/3UuUEN8DuH — Ruby Tyagi (@RuTyagi) October 24, 2021

लोगों ने कहा 'आदर्श बाप-बेटे की जोड़ी'

ट्व‍िटर पर लोगों ने वेदांत की इस कामयाबी की सराहना की है. लोगों ने वेदांत को बधाई देते हुए, उसे और माधवन को आदर्श बाप-बेटे की जोड़ी बताई है. एक यूजर ने लिखा- 'गर्व पिता...कोई पब्ल‍िस‍िटी नहीं कुछ नहीं...ये कुछ महान लोग हैं. तुम्हें और ताकत लड़के.' एक ने लिखा- 'एक स्टार पिता और उसका बेटा शायद ऐसा ही होता है.' इसी तरह अन्य लोगों ने भी ट्व‍िटर पर दोनों की प्रशंसा की है.

फेस्टिव सीजन में अनन्या पांडे ने रेड साड़ी में बिखेरा जलवा, इतनी है कीमत

ये है आर माधवन की अपकमिंग फिल्म

वर्कफ्रंट पर आर माधवन को पिछली बार 2020 में फिल्म निशब्दम में देखा गया था. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीड‍ियो पर रिलीज हुई थी. जीरो उनकी पिछली हिंदी मूवी थी. उसके बाद से माधवन को हिंदी फिल्मों में अभी तक नहीं देखा गया है. एक्टर की आने वाली फिल्मों में रॉकेट्री द नांबी इफेक्ट है. इस फिल्म में आर माधवन ने लीड रोल निभाया है, साथ ही इसका निर्देशन और कहानी भी लिखी है.