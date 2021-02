पुलवामा हमले की बरसी पर भावुक हुए अक्षय, कहा-'इस कुर्बानी का कर्ज नहीं चुका पाएंगे'

पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी मनाई जा रही है. जिस आंतकी हमले में हमारे 40 जांबाज जवानों की शहादत हुई थी, आज उस वीरता को नमन करने का दिन है. पूरा देश इन शहीद जवानों को सलाम कर रहा है, उनकी कुर्बानी पर गर्व महसूस कर रहा है. इसी लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी एक ट्वीट किया है.

पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर भावुक अक्षय

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर इन शहीद जवानों को नमन किया है. उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा कर्ज है जिसको कभी चुकाया नहीं जा सकता. उन्होंने लिखा है- पुलवामा हमले के उन महान जवानों को याद कर रहा हूं, आपकी इस महान कुर्बानी का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे. अक्षय ने अपने इस ट्वीट के साथ उन तमाम जवानों की तस्वीर भी शेयर की है जो उस आतंकी हमले में शहीद हुए थे. एक्टर की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम फैन्स को भावुक कर रही है.

Remembering our bravehearts of #PulwamaAttack , we will always remain indebted for your supreme sacrifice 🙏🏻 pic.twitter.com/WLGQ1QJqIX

अक्षय कुमार के अलावा बॉलीवुड एक्टर कार्त‍िक आर्यन, राजकुमार राव ने भी शहीदों को श्रद्धांजल‍ि दी है. उन्होंने भी शहीदों की फोटो ट्वीट कर उनकी कुर्बानी को याद किया है.

#PulwamaAttack के शहीदों को नमन🙏 On this day, 2 years back 40 soldiers sacrificed their lives for our nation in Pulwama attack. Prayers for the brave souls and their families. We'll always be in debt of yours 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/wU0NDDmkTN