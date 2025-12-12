scorecardresearch
 
गलत‍ियां करना जरूरी है, क्यों बोलीं प्रियंका चोपड़ा? बताया इंडस्ट्री में क्या-क्या सीखा...

प्रियंका चोपड़ा स्टार हैं, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर धूम मचाई है. प्रियंका का कहना है कि कई बार फेल होना भी आपके लिए बेहद जरूरी होता है. इससे आपको सीख मिलती है.

प्रियंका चोपड़ा ने किया खुलासा (Photo: Screengrab)
इंडिया की फाइनेस्ट स्टार्स की लिस्ट में शुमार प्रियंका चोपड़ा जोनस बतौर इंसान अपनी खराब चीजों को भी एम्ब्रेस करती हैं. खासकर उस इंडस्ट्री का हिस्सा रहकर, जहां स्ट्रेन्थ के दम पर आप कामयाबी हासिल कर सकते हों. प्रियंका का कहना है कि वो बहुत मेहनत करती हैं. ये सुनिश्चित करती हैं कि वो खुद के साथ तो कम से कम इमोशनली सच्चाई के साथ रहें. बहुत बार फेल भी होती हैं. पर हमेशा खुद को ये साबित नहीं करतीं कि वो सिर्फ और सिर्फ टफ गर्ल ही हैं. कभी-कभी चीजों को लेकर वो रो लेती हैं. 

प्रियंका ने रखी अपनी बात
प्रियंका ने एक मीडिया पोर्टल संग बातचीत में कहा- कई बार स्ट्रेन्थ दिखाना मुमकिन नहीं हो पाता है. पर दुनियावाले यही हम स्टार्स से उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा स्ट्रेन्थ दिखाएं. मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, जिसका नाम 'बॉर्न हंग्री' है. ये फिल्म आपको हिला देगी. ये फिल्म स्ट्रेन्थ और वर्लनेरेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है. और ये रना आसान नहीं होता. 

अपनी जर्नी पर बात करते हुए प्रियंका ने कहा- मुझे बार-बार ये कहा गया कि मुझे खुद को सिर्फ टफ दिखाना है और करियर के शुरुआती दौर में ही मैं ये बात सीख गई थी. मुझे रियल तरह से पाला गया है. मुझे ये समझाकर पाला गया है कि हमेशा अपने पत्ते सबके सामने मत खोलो. किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी जर्नी कितनी मुश्किल रही है. सिर्फ अच्छी बातों के बारे में इंटरव्यू में बताओ. 

बतौर इंसान बदल रहीं प्रियंका चोपड़ा
पर मैं अब समझती हूं कि फेल होना भी जरूरी होता है और कभी-कभी मेसी होना भी ठीक है. मेरी उम्र जैसे-जैसे बढ़ रही है, मैं समझ रही हूं कि रियल होना ही सही है. अपनी इमेज को आपको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. वो रहो जो आप हैं. कोई बात नहीं, कभी-कभी गलतियां भी होती हैं. फेल भी होते हैं. सक्सेस भी मिलती है. इंसान होना ठीक है. क्योंकि यही सारी चीजें एक इंसान के अंदर होती भी हैं. आप जो नहीं हैं, वो दिखाना और एक्ट करना, ये गलत है. 

मैं बनने के बाद प्रियंका की जिंदगी बदल गई. प्रियंका ने कहा- लाइफ में बहुत सारी चीजें शिफ्ट हुईं. ह्यूमन कनेक्शन मैंने महसूस किया. मैं खुद पर काम करने की कोशिश कर रही हूं. बहुत सारी आदतें छोड़ रही हूं. मुश्किल वातावरण में सर्वाइव करना किसे कहते हैं, ये सीख रही हूं. सीख रही हूं कि खुद की रियल साइड को कैसे सामने लेकर आऊं. इस जर्नी पर मैं हूं. 

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की बेटी हैं, जिनका नाम मालती मैरी जोनस है.  

