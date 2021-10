'हर बड़े मौके पर मुझे पूजा करने के लिए कहते हैं निक जोनस', बोलीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों अलग-अलग कल्चर से आते हैं. लेकिन दोनों में एक चीज जो कॉमन है वो स्प्रिचुएलिटी है. प्रियंका ने Victoria’s Secret’s VS Voices podcast में खुलासा किया कि निक जोनस उन्हें कुछ भी बड़ा शुरू करने से पहले पूजा करने को कहते हैं.

स्प्रिचुएलिटी पर एक जैसी है निक और प्रियंका की सोच

प्रियंका ने कहा- स्प्रिचुएलिटी को लेकर हम दोनों एक जैसी सोच रखते हैं. बेशक हम अलग अलग धर्मों के साथ पले बढ़े हैं. मैं भरोसा करती हूं कि धर्म उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक नक्शा है, जो कि भगवान है. इसलिए आपका चाहे जिस किसी पर भी विश्वास हो, हम सभी उसी दिशा में एक उच्च शक्ति की ओर जा रहे हैं. मैं घर में काफी सारी पूजा करती हूं जो कि प्रेयर सेरेमनी होती है.

