इजरायल-फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष अभी तक जारी है. सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों की चीख-पुकार सुनी जा सकती है. ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जिस बात को लेकर यूजर्स के अंदर गुस्सा है. प्रियंका को उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक ट्विटर यूजर ने प्रियंका चोपड़ा को खरी-खोटी सुनाई है. अब एक्ट्रेस का बचाव करते हुए 'क्वानटिको' को-स्टार यासमीन अल मसरी ने यूजर को मुंहतोड़ जवाब दिया है. ट्विटर का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि मेरी दोस्त इस समय अपने देश को बचाने में जुटी है.

यूजर ने किया यह ट्वीट

यूजर ने लिखा, "#TogetherWithPalestine आपकी दोस्त जो यूएन गुडविल एम्बेस्डर है वह इस मुद्दे पर चुप है? मैंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और उनका बहुत बड़ा फैन रहा. सिनेमा में उनकी फिल्में देखीं और अब उन्होंने #IsraelTerrorist पर चुप्पी साध रखी है."

इसका जवाब देते हुए यासमीन ने लिखा, "बेबी करीब 2 मिलियन लोग भारत में खतरनाक वायरस से हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं. मेरी दोस्त अपने देश को बचाने में जुटी है. क्या तुम्हारे लिए केवल उसका यह करना ही काफी नहीं है? यह उसकी इंसानियत नहीं दिख रही है? दोस्ती को कोई खत्म नहीं कर सकता." इसके साथ ही यासमीन ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है.

Baby almost 2 billion people in India are struggling with the deadliest event ever right now the pandemic ! my friend is working to help her country.. isn’t this enough prof of being a good human being ? Friendship is not a transaction 🙏🏻 https://t.co/RibWEU7P1h