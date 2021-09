प्रियंका चोपड़ा ने Sidharth Shukla की मौत पर जताया शोक, 'तुम बहुत जल्दी चले गए'

टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने सभी को चौंका दिया है. 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत किसी के गले नहीं उतर पा रही है. छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे के एक्टर्स ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजल‍ि दी है. प्र‍ियंका चोपड़ा जोनस ने ट्वीट कर सिद्धार्थ के असमय निधन पर शोक जाह‍िर किया है.

प्र‍ियंका ने Peter Strople की कही बात को मेंशन करते हुए लिखा 'विरासत लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ती. वह लोगों में उनके निशान छोड़ जाती है.' 'तुम बहुत जल्दी चले गए #SidharthShukla' 'उनके पर‍िवार, दोस्तों और फैंस को संवदेनाएं. ओम शांति'.

प्र‍ियंका के अलावा अक्षय कुमार, शाहरुख ,खान, सलमान खान, अजय देवगन समेत कई फिल्मी हस्त‍ियों ने सिद्धार्थ के गुजर जाने पर दुख जताया था.

Sidharth Shukla के लिए शहनाज के भाई का इमोशनल पोस्ट, 'तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करूंगा'

“Legacy is not leaving something for people. It’s leaving something in people.” - Peter Strople



Gone too soon #SidharthShukla.



Deepest condolences to his family, friends and fans. Om shanti 🙏🏼