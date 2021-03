प्रियंका चोपड़ा से फैन ने की शादी में ना बुलाने की शिकायत, एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फेवरेट एक्ट्रेस हैं. प्रियंका के दुनियाभर में करोड़ों फैंस हैं, जो उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं. ऐसे में शनिवार को प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर पर Ask Me Anything सेशन रखा, जिसमें उन्होंने कई फैंस के सवालों के जवाब दिए. जहां कुछ ने उनकी फिल्मों के बारे में पूछा तो किसी ने उनके को-स्टार्स की खबर ली. ऐसे में एक फैन ऐसा भी था, जिसने प्रियंका चोपड़ा से शादी का आमंत्रण ना पाने की शिकायत कर डाली.

फैन का सवाल- शादी में क्यों नहीं बुलाया?

प्रियंका चोपड़ा से फैन ने पूछा की साल 2018 में जब उन्होंने निक जोनस से शादी की थी, तब मुझे क्यों नहीं बुलाया. फैन ने लिखा, ''मैं आपकी शादी में आमंत्रित क्यों नहीं था? मैं तो उस समय जोधपुर में भी था.'' इसके जवाब में प्रियंका चोपड़ा ने हंसते हुए कहा, ''सॉरी @santoshpatnaik, मुझे लगता है मैं आपको जानती नहीं हूं ये आपको ना बुलाने का कारण हो सकता है.''

I’m sorry @santoshpatnaik I guess I don’t know you so that could have been a contributing factor. 🤣 https://t.co/NTaKEzIoFU — PRIYANKA (@priyankachopra) March 26, 2021

कैसा है रिचर्ड मैडन संग काम का एक्सपीरियंस?

इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने ये भी बताया कि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म कब आ रही है. फैन ने पूछा, ''आपकी अगली बॉलीवुड फिल्म क्या है?'' इसके जवाब में प्रियंका ने लिखा, ''अगले साल.'' प्रियंका चोपड़ा इन दिनों वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग कर रही हैं. इस सीरीज में उनके हीरो गेम ऑफ थ्रोन्स एक्टर रिचर्ड मैडन हैं. फैन ने रिचर्ड के बारे में सवाल किया तो प्रियंका ने उन्हें बेस्ट बताया.

बता दें कि यह सवाल-जवाब का सिलसिला प्रियंका चोपड़ा ने शूटिंग सेट्स से शुरू किया था. उन्होंने लिखा था कि सेट्स पर उन्हें थोड़ी देर का ब्रेक मिला है, जिसमें वह फैंस से बातचीत करना चाहती हैं. कुछ समय की बातचीत के बाद उन्होंने लिखा, ''ये शॉर्ट और स्वीट सेशन था पर अब मुझे सेट्स पर वापस जाना है. सवालों और प्यार के लिए शुक्रिया. मैं आपसे दोबारा बात करूंगी.''

That was short and sweet but I’ve been called back to set! Thank you for the questions and all the love. I’ll catch u all again for another #AskPCJ soon. Stay safe everyone! — PRIYANKA (@priyankachopra) March 26, 2021

बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों रुसो ब्रदर्स की वेब सीरीज सिटाडेल की शूटिंग कर रही हैं. इससे पहले उन्होंने टेक्स्ट फॉर यू नाम की फिल्म की शूटिंग की थी. प्रियंका, हॉलीवुड सुपरस्टार किआनू रीव्स के साथ मेट्रिक्स 4 में भी नजर आने वाली हैं. उनके प्रोजेक्ट्स का इंतजार फैंस को बेसब्री से है.