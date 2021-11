Malala Yousafzai ने किया निकाह, Priyanka Chopra- Katrina Kaif ने दी शादी की बधाई

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने निकाह कर लिया है. मलाला ने सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीरें शेयर की हैं. मलाला ने बर्मिंघम स्थित अपने घर में करीबियों की मौजूदगी में निकाह किया. मलाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. फैंस और सेलेब्स मलाला को बधाई दे रहे हैं.

प्रियंका-कटरीना ने दी मलाला को शादी की बधाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने मलाला को शादी की मुबारकबाद दी है. मलाला की शादी की फोटो शेयर कर प्रियंका चोपड़ा ने लिखा- बधाई हो मलाला. आपकी खुशी की कामना करती हूं. आप absolute vision हैं. मलाला को कटरीना कैफ, लिली सिंह समेत कई पाकिस्तानी सेलेब्स ने भी शादी की मुबारकबाद दी है.

मलाला ने शेयर कीं शादी की तस्वीरें

मलाला ने 9 नवंबर को Asser मलिक से निकाह किया. मलाला के पति असीर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जनरल मैनेजर हैं. मलाला ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- आज मेरी जिंदगी का बेशकीमती दिन है. असीर और मैं जिंदगी भर के लिए पार्टनर बन गए हैं. हमने बर्मिंघम के अपने घर में परिवारवालों के साथ छोटी सी निकाह सेरेमनी की. अपनी दुआएं हमारे लिए भेजें. इस नई जर्नी को साथ में शुरू करने के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP